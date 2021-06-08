新聞幕後》祭通報獎金被疑獵巫 黃偉哲當「完全吸壓器」

台南市長黃偉哲祭出獎金鼓勵手段，他要承受各方反對及責難壓力。（記者洪瑞琴攝）

2021/06/08 09:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市祭出通報獎金，遭受眾多批評是「獵巫」手段，據悉市長黃偉哲如此作法，主要原因有感於台北市北投區日前發生一起4口3死命案，加上台南確診案例都與北部活動史或接觸史有關，經與幕僚商討後決定，他扛下責難壓力，當「完全吸壓器」。

南市這項「端午假期限定版」作法，以獎金方式，鼓勵民眾通報未篩檢的南返者，經通報快篩陽性發給獎金1000元，如果PCR陽性確診發給獎金1萬元，引發黨內外反對及民間質疑聲浪的冷嘲熱諷，也不乏支持在社區形成「道德壓力」發生阻嚇作用，防堵北部疫情南下擴散。其實決策過程不是沒有考慮到反彈聲音，但基於「家戶聯防」概念策略，以獎金鼓勵作為不能強制快篩的變通作法。

據了解，黃偉哲與幕僚人員商討疫情嚴峻因應對策，注意到北投1家4口3死事件 ，未在疫調匡列關懷範圍內的落差，唯一存活的女兒檢測陽性（另外3位死者PCR尚待採檢結果），認為疫調不單是落在壓力大的第一線衛生局所人員，希望各區里長也能夠主動積極關注以防疏漏。

此外，有鑑於台南確診案例都是跟北部疫情南下有關，政府呼籲大家在端午連假勿返鄉的道德勸說之外，地方各有防疫作法，基於現行防治法，對於快篩預防沒有強制力，因此黃偉哲與幕僚群獻策討論後祭出鼓勵獎金，期望發揮相互關懷。

區里關懷的發心，因為「通報」反而惹來爭議，也是始料未及。黃偉哲也要求幕僚工作要到位，宣傳防疫因用字遣詞反而遭到批評，一定要好好反省。

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