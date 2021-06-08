為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    新聞幕後》祭通報獎金被疑獵巫 黃偉哲當「完全吸壓器」

    台南市長黃偉哲祭出獎金鼓勵手段，他要承受各方反對及責難壓力。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲祭出獎金鼓勵手段，他要承受各方反對及責難壓力。（記者洪瑞琴攝）

    2021/06/08 09:01

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市祭出通報獎金，遭受眾多批評是「獵巫」手段，據悉市長黃偉哲如此作法，主要原因有感於台北市北投區日前發生一起4口3死命案，加上台南確診案例都與北部活動史或接觸史有關，經與幕僚商討後決定，他扛下責難壓力，當「完全吸壓器」。

    南市這項「端午假期限定版」作法，以獎金方式，鼓勵民眾通報未篩檢的南返者，經通報快篩陽性發給獎金1000元，如果PCR陽性確診發給獎金1萬元，引發黨內外反對及民間質疑聲浪的冷嘲熱諷，也不乏支持在社區形成「道德壓力」發生阻嚇作用，防堵北部疫情南下擴散。其實決策過程不是沒有考慮到反彈聲音，但基於「家戶聯防」概念策略，以獎金鼓勵作為不能強制快篩的變通作法。

    據了解，黃偉哲與幕僚人員商討疫情嚴峻因應對策，注意到北投1家4口3死事件 ，未在疫調匡列關懷範圍內的落差，唯一存活的女兒檢測陽性（另外3位死者PCR尚待採檢結果），認為疫調不單是落在壓力大的第一線衛生局所人員，希望各區里長也能夠主動積極關注以防疏漏。

    此外，有鑑於台南確診案例都是跟北部疫情南下有關，政府呼籲大家在端午連假勿返鄉的道德勸說之外，地方各有防疫作法，基於現行防治法，對於快篩預防沒有強制力，因此黃偉哲與幕僚群獻策討論後祭出鼓勵獎金，期望發揮相互關懷。

    區里關懷的發心，因為「通報」反而惹來爭議，也是始料未及。黃偉哲也要求幕僚工作要到位，宣傳防疫因用字遣詞反而遭到批評，一定要好好反省。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    台南昨日確診「加零」，車站清消工作仍不停。（台南市府提供）

    台南昨日確診「加零」，車站清消工作仍不停。（台南市府提供）

    台南市政府鼓勵返鄉旅客快篩。（台南市府提供）

    台南市政府鼓勵返鄉旅客快篩。（台南市府提供）

    台南市呼籲民眾端午勿返鄉鼓勵措施。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南市呼籲民眾端午勿返鄉鼓勵措施。（記者洪瑞琴翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南端午家戶聯防遭質疑獵巫？ 網友：不南下就不會被獵巫
    2021/06/07 19:51

    台南端午家戶聯防遭質疑獵巫？ 網友：不南下就不會被獵巫
    不是詐騙！ 南市府︰「市長通知領取補助」簡訊是真的
    2021/06/07 13:39

    不是詐騙！ 南市府︰「市長通知領取補助」簡訊是真的

    士林前港公園生活圈 重大建設齊發
    台南大型疫苗施打計畫 提升每日接種達1萬5千人
    2021/06/04 14:28

    台南大型疫苗施打計畫 提升每日接種達1萬5千人
    日本AZ疫苗明來台 黃偉哲：旅居台南日本僑民優先打
    2021/06/03 22:55

    日本AZ疫苗明來台 黃偉哲：旅居台南日本僑民優先打
    捐疫苗跟中央有不同看法？ 黃偉哲怒嗆：勿用嘴防疫！
    2021/05/31 12:09

    捐疫苗跟中央有不同看法？ 黃偉哲怒嗆：勿用嘴防疫！
    疫情嚴峻重創商家 黃偉哲籲：希望房東共體時艱減租
    2021/05/28 08:14

    疫情嚴峻重創商家 黃偉哲籲：希望房東共體時艱減租
    台南36家地區醫院「清零」 黃偉哲：保全醫療量能
    2021/05/18 10:18

    台南36家地區醫院「清零」 黃偉哲：保全醫療量能
    臺南市今日熱門
    小解渴！今晨持續降雨 曾文水庫上游4天累積逾126毫米
    2021/06/01 11:18

    小解渴！今晨持續降雨 曾文水庫上游4天累積逾126毫米

    台南4所美麗校園獲「2021建築園冶獎」
    2021/06/01 11:38

    台南4所美麗校園獲「2021建築園冶獎」

    台南安心上工提前 200個防疫職缺即起受理報名
    2021/06/01 11:46

    台南安心上工提前 200個防疫職缺即起受理報名

    台南出現群聚抓寶 藍營黨團怒批：是「抓寶」還是「抓交替」
    2021/06/01 12:07

    台南出現群聚抓寶 藍營黨團怒批：是「抓寶」還是「抓交替」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播