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    黃偉哲新聞攝影師家屬驚傳確診 衛生局：攝影師篩檢為陰性

    南市府新聞處攝影人員的弟弟確診消息，從網路社群而傳開。（記者蔡文居翻攝）

    南市府新聞處攝影人員的弟弟確診消息，從網路社群而傳開。（記者蔡文居翻攝）

    2021/06/07 20:53

    首次上稿 19:44
    更新時間 20:53

    〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕台南市政府新聞處的攝影人員家屬驚傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，由於攝影人員常跟隨市長黃偉哲拍照攝影，引起外界闗切。台南市衛生局今晚表示，經查新聞處同仁及家人6人今天篩檢全為陰性，已經安排居家隔離，同辦公室同仁也已經安排自我健康監測，建議市長只需自我健康監測就可，並非自主健康管理，就跟一般人一樣，均可正常上下班。

    台南市政府新聞處的一名攝影人員今天傳出弟弟確診，該攝影人員的弟弟曾於上個月底自北部返回台南2天，回北部上班後，今天傳出陽性確診，該名攝影人員今天上午被長官緊急通知離開辦公室，由於該攝影人員經常與市長及市府一級局處首長接觸，且也曾同處一室，引起市府關切。新聞處今晚下班後也將進行環境清消。

    市府表示，平時與該名同仁同組執勤的2名同事，今天上午也一起被請回家，居家上班，同辦公室同仁則自我健康監測，明天將安排該科全體人員進行篩檢。

    市府表示，該辦公室已實施分艙分流辦公，座位有保持社交距離，平時也有戴口罩做好防疫。至於是否有其他人需要居家隔離或自主健康管理，還需要進一步疫調了解，市長黃偉哲已施打第一劑疫苗，但還是會密切關注市長的健康狀況。

    衛生局長許以霖表示，由於市長沒有與該名攝影同仁面對面超過15分鐘或密集觸，也沒有共餐，而且雙方也都有戴口罩，因此並不需要自我健康管理，建議市長只要自我健康監測就可，和一般人一樣在疫情期間也應該自我健康監測，一樣可正常上班。

    衛生局表示，市府同仁在防疫三級時期就已經遵守防疫規定，隨時注意自己的身體狀況，該名同仁經篩檢為陰性，已經安排居家隔離，其他辦公室同仁則自主健康監測即可。

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