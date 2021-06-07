台南航空站國際線全停 立榮剩1週3班飛澎湖

受到武漢肺炎疫情與全台三級警戒影響，台南航站的立榮航班大幅減班。（資料照，民眾提供）

2021/06/07 20:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南航空站每天原有7班次載客飛往澎湖與金門離島的立榮航空班機，因配合中央流行疫情指揮中心規定全台疫情3級警戒及旅客訂位大幅減少情形下減班，目前僅在每週二、五、日這3天，1天僅有1班次飛往澎湖的班機；想要飛金門的民眾，需改到高雄航站搭機。

在中央疫情指揮中心規定全台疫情進入3級警戒後，台南航空站為避免疫情擴展出去，即採取多項防疫作為，例如原本可進出台南航空站的3處大門，目前採取旅客進出口分流，中間大門暫時停用，旅客進入從右邊大門；外出則走左邊大門。此外，每天從台南航站分別飛往澎湖與金門的立榮航空公司，也進行航班減控。

台南航站表示，立榮航空每天飛往澎湖、金門的載客班機，原本是上午有2班次飛澎湖、1班次飛金門，下午1班次飛澎湖、2班次飛金門，晚間則有1班次飛澎湖。立榮航空配合中央疫情指揮中心規定全台疫情3級警戒，加上旅客訂位數也大減，改每週只安排3班機飛往澎湖，分別是週二、週五及週日這3天，每天僅有1班次在上午11點載客飛往澎湖。

台南航站主任楊益瑞說，因疫情緣故，從2020年3月初起，台南航站飛越南的越捷航空、飛香港與日本的華航等國際航線都已停飛迄今；國內航線也因疫情升溫，使得立榮飛離島航線持續減班，雖然航班大減，但航站人員仍持續為疫情緩和後做恢復航班的準備工作，上週開始執行的航站快篩站，也落實執行，迄今做快篩的對象都是陰性，尚無陽性對象。

台南航空站持續落實旅客防疫措施。（圖：民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法