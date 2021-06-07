台南防疫是「躺在地板上的模範生」 黃偉哲一句話精準解讀

南市衛生局製作的全國本土病例分析表，呈現台南病例一直處於低檔。（南市衛生局提供）

2021/06/07 20:17

〔記者蔡文居／台南報導〕根據中央流行疫情指揮中心今天公告，全國新增211例本土個案，台南無新增案例。台南市政府今天下午舉行防疫記者會，台南累計病例僅35例，且感染源均已很快尋獲。衛生局長許以霖並以一張全國本土病例的分析圖表，呈現台南病例一直處於低檔，讚許台南防疫是「躺在地板上的模範生」。

許以霖表示，自5月11日，全國疫情吃緊以來，雙北疫情一路往上飆升，也出現幾個高峰期，而台南市在全體市民的努力下，雖然有零星群聚感染個案達到10人、6人的單日確診數，但是很快就找到感染源，阻斷傳播鏈，所以我們從該圖表可以看到台南和其他縣市相較，我們是「躺在地板上非常好的模範生」。

市長黃偉哲聽了覺得這樣形容怪怪的，「為什麼是躺在地板上的模範生？」並立即幫局長更正說，「是比較平穩啦！」

許以霖說，對於案10875佳里市場攤販一案，該局針對41名接觸者及市場附近250人進行篩檢，結果全都是陰性。

黃偉哲也以此為例，呼籲市民朋友暫時不要「北孫南送」，以免人員的流動，增加傳播風險。

黃偉哲表示，至於端午連假，高鐵6日退票已達1萬張，感謝市民朋友的配合，呼籲民眾務必宅在家平安過節，留待疫情後再返鄉相聚，台南市也加碼提出退票獎勵金200元，凡是6月5日以前訂票的民眾，保留退票憑證，可於8月1日起至12月31日止向區公所申請或上市府一站式服務平台申請。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法