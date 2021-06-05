台南佳里驚傳市場攤販染疫 設快篩站為攤商篩檢

台南市市場處在佳里設立快篩站通知攤商分梯篩檢。（記者楊金城攝）

2021/06/05 16:34

〔記者楊金城／台南報導〕市場因流動性大，人流頻繁，有成為防疫破口的高風險，台南市今天（5日）新增1例本土病例案10875，驚傳是位在佳里安西路第一黃昏市場外的60多歲流動女攤販，感染源不明。

南市環保局已完成安西黃昏市場內、外清消，市場處也設立快篩站通知攤商分梯篩檢。

南市案10875女攤販在5月27日開始全身酸疼，5月31日到6月2日曾至診所看診，6月3日至醫院採檢，6月4日確診；南市衛生局匡列27位接觸者，其中居家隔離6人（家人2位，職場關係4位）、診所醫護工作者7人列自主健康管理。

案10875女攤販足跡5月22日到30日在安西路第一黃昏市場，她到安西路黃昏市場外擺攤，都戴有口罩。

環保局今天完成清消，台南市市場處也緊急通知佳里市場的攤商今天下午分批在佳里羽球館設立的快篩站進行快篩。

佳里上月傳出武漢肺炎確診個案，又有確診者足跡，讓人心慌慌，佳里區公所結合里長在市區大清消以安人心，未料今天再傳案10875女攤販確診。

佳里區公所將公有市場、安西路黃昏市場列入宣導實聯制、防疫重點宣導和稽查熱點，攤商都戴口罩，加強消毒等防疫措施，南市市場處也為流動攤販設置簡訊實聯制，民眾和攤販說，真不知道病毒是怎樣的，防不勝防。

今天下午在佳里羽球館的快篩站，市場處通知2個公有市場的攤商前往篩檢，一般民眾有接觸確診足跡如有身體不適可到佳里衛生所篩檢站採檢。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

佳里區長朱雅宏（右二）日前到安西路黃昏市場宣導防疫。（記者楊金城攝）

台南市環保局針對佳里安西路第一黃昏市場進行清消。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法