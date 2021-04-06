阿嬤真的不賣了！南一中旁情趣店將熄燈 學生爆：她正與癌症奮鬥

今日一名網友在黑特南一中發文表示，今天經過情趣用品店的時候，赫然發現阿嬤正在對抗癌症病魔，也因此經濟負擔加重，而情趣用品店租約只持續到4/25，阿嬤真的不賣了。（圖擷取自黑特南一中）

2021/04/06 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕台南市台南一中旁的情趣用品店三月時傳出高掛紅布條「阿嬤73歲不賣了」，聲稱要出清店內商品、頂讓店鋪。今（5）日有網友發文指稱，這間「南一中校友回憶」租約只到25日，且爆料，阿嬤正在對抗癌症病魔。

本報先前報導，三月時有民眾在臉書社團「路上觀察學院」發文指出，經過台南一中附近時，看見情趣用品店黃色招牌寫著店內販售的各式商品名稱，店外卻高掛紅布條寫著「阿嬤73歲不賣了」，所有的商品都要出清，還徵求有緣人承接店面，PO文民眾說，「阿嬤終於要退休了」。

而今日一名網友在臉書「黑特南一中」發文表示，今天回一中拍畢業照，經過情趣用品店的時候，順便跟阿嬤打招呼拍照，聊天當中，赫然發現阿嬤正在對抗癌症病魔，也因此經濟負擔加重，而情趣用品店租約只持續到本月25日，「阿嬤真的不賣了」。

他說，還想跟阿嬤聊天拍照的學長學弟可以趁這段時間快來找阿嬤，阿嬤還會用Line跟學生聯絡，甚至相約下次帶學生去採水果。

另外阿嬤也想請PO文網友向大家轉告：「阿嬤非常感謝一中大家的分享以及記者的報導，讓阿嬤在過去最辛苦的時候得以緩解壓力，阿嬤非常感動。阿嬤深怕無法傳達這份感激，所以希望大家多多分享這聲謝謝。」

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