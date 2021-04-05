被疑路樹修剪過度 南市工務局：兼顧樹木生長及民眾安全

台南市路樹修剪被民眾質疑修剪過度遮蔭效果大打折扣，工務局強調修剪有一定規範，兼顧樹木生長及用路人安全。（台南市工務局提供）

2021/04/05 19:05

〔記者劉婉君／台南報導〕汛期將屆，台南市工務局於1月初展開行道樹修剪，但有民眾反應，原本安通路上綠樹如蔭，修剪後遮蔽效果大打折扣，認為修剪過度。工務局強調，修剪樹木有一定的規範，兼顧樹木生長條件及民眾生命安全。

工務局表示，「路樹倒伏處理平台」最近陸續接到通報，有路樹的枝幹被行駛而過的大型車輛拉扯下來，危及路人或機車騎士安全，或是茂密的枝葉擋住紅綠燈，導致用路人看不清楚號誌等，因此在修剪時，除了要維護行道樹美觀及健康的生長，也要確保用路人行車的安全，以確保人民生命財產安全。

工務局指出，截至3月底，已完成4720棵重要道路的路樹修剪，目標在5月底前完成1萬8000棵。南市目前已建立路樹倒塌及修剪SOP標準作業流程，修剪時一定會依照相關規範，也會以民眾安全第一為考量

南市「路樹倒伏處理平台」成立迄今近1年，設立通報機制，一旦有路樹倒塌或意外發生，於第一時間由權責單位前往危機處理。

而針對全市112條重要道路及86座大型公園，每月也會派員定期巡查，包括樹木傾倒、樹葉茂密下垂、樹木竄根、樹木枯萎、交通號誌及監視器遮蔽等，除立即性的危險疑慮會馬上處理，樹木枯萎或生長情形不佳等，也會委請樹木專家學者現勘並實施後續處理。

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