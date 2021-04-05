缺水讓梅子長不大 收成多是「小S」

今年缺水，梅子長不大，S級的小果居多。（記者吳俊鋒攝）

2021/04/05 12:16

［記者吳俊鋒／台南報導］台南市楠西知名的梅嶺風景區，正值青梅產季，但因去年迄今降雨偏少，國內遭遇乾旱危機，果實的生長也受到影響而大幅「縮水」，重量僅有原來的一半不到，收成多是如5元硬幣般的「小S」規格，嚴重衝擊市場供需，農民欲哭無淚。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，青梅採收期一般多在清明節之前，約6、7分熟，以製作脆梅、梅精為主，但今年缺水，梅子長不大，幾乎是「小粒果」。

許鴻文說，以往1粒青梅平均重量約90公克，今年卻僅有30至50公克，嚴重縮水，主要是果肉少，無法充分加工，對農民收益造成影響。

許鴻文指出，通常農民會藉由銅板來為青梅的分級，5元硬幣大小的是S規格，10元硬幣是M，50元硬幣是L，更大的則是2L，今年幾乎採收不到2L，而目前的收成，以S最多。

許鴻文強調，近年來在養生風潮的帶動下，梅製品深受歡迎，國內市場需求量漸增，但今年因氣候的關係，收成多為小果，讓加工業者搶不到貨，相當無奈。

農民陳居峰也提到，今年梅花盛開，梅子的著果率很好，但水分不足，除非有強化人工灌溉，否則都影響生長，尤其中海拔地區，日照充足，乾旱加劇，小果的情況更明顯。

當地農民觀察，梅嶺較高處的出水仔以上，S與M規格的青梅大約各佔一半，至中低海拔，卻呈現2：1的，愈往平地，比例更懸殊。

雖然梅子長不大，仍有農民全力採收，讓前往梅嶺的遊客可以購買，福來老梅園還在4月中旬推出DIY體驗課程。

今年缺水，梅子長不大，S級的小果居多。（記者吳俊鋒攝）

今年缺水，梅子長不大，S級的小果居多。（記者吳俊鋒攝）

今年梅子著果率很好，但因缺水，卻長不大。（記者吳俊鋒攝）

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