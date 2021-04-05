醋夫約前夫暗夜約鬥 爆飆車衝撞3傷、5車11人都被逮了

台南市北區中華北路街頭出現飆車衝撞大亂鬥，警方到場蒐證。（圖：民眾提供）

2021/04/05 11:18

〔記者王俊忠／台南報導〕5日凌晨，台南市北區中華北路1家餐廳前發生1件兩派人馬駕車追逐衝撞、鬥毆事件，警方到場時剩兩名傷者等待就醫，並查出是鄭男、黃男兩派人馬因感情糾紛問題、糾眾談判起衝突，2、3小時內即查出雙方5車11人均帶回查辦，將依刑法公訴的妨害秩序、公共危險及傷害、毀損等罪嫌送辦。

5日凌晨3時21分許，南市警五分局和緯派出所接獲民眾報案指位在中華北路1家餐廳前馬路發生車輛追撞與打群架糾紛，警方到場發現有兩名男傷者等待就醫，並有兩輛遭砸損的小客車與路旁被波及的兩輛汽車。

警方調查釐清此鬥毆紛爭緣起於住在南市安南區的鄭姓男子（25歲）與已離婚的郭姓女子（25歲）在今年剛結婚，郭女的前夫是住在南市安平區的黃姓男子（27歲），郭女與黃男在過去育有1名兒子，鄭男因不滿黃男為了兒子問題持續與郭女聯絡、還在電話中騷擾郭女，醋勁大發、即約黃男在5日凌晨出面談判。

鄭男夥同4名男性友人駕駛兩輛小客車到北區中華北路相約談判地，不料，黃男已夥5名友人（共5男1女）、駕駛3輛小客車到場等待，黃男一方看到鄭男兩車出現，即駕車追逐衝撞鄭男一方的車子，雙方人馬接著下車拿棍棒互毆、砸車，鄭男一方的3名友人遭對方打的受傷送醫；黃男一方也有人受傷，但傷勢較輕，黃一方6人逞兇後隨即駕車逃離。現場血跡斑斑、一片狼藉，顯示衝突過程的激烈。

警方到場查明案發經過與涉案人員，很快在2、3小時內將鄭、黃雙方共11名嫌犯查緝到案，深入訊問與蒐證查辦。（11:35更新）

台南市北區中華北路街頭出現飆車衝撞大亂鬥，警方到場蒐證。（圖：民眾提供）

台南市北區中華北路街頭出現飆車衝撞大亂鬥，警方到場蒐證、發現球棒等物證。（圖：民眾提供）

台南市北區中華北路街頭出現飆車衝撞大亂鬥，小客車遭砸損。（圖：民眾提供）

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