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    當年催生功不可沒 台灣山海圳綠道涼亭命名「珍古德」

    當年珍古德博士曾兩度親臨綠道，並簽署「台灣山海圳國家綠道」倡議宣言，以行動支持國家綠道的努力。（記者蔡文居攝）

    當年珍古德博士曾兩度親臨綠道，並簽署「台灣山海圳國家綠道」倡議宣言，以行動支持國家綠道的努力。（記者蔡文居攝）

    2021/04/05 09:26

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市小台江等NGO社團倡議從台江國家公園到台灣玉山國家公園，結合現有的步道及山間小徑，打造一條具台灣國家意象的「台版朝聖之路」─台灣山海圳國家綠道。其中，在綠道上位於海佃國小前的涼亭，台江河川流域社群推動將它命名為「珍古德」涼亭。

    對地方的提議，水利署第六河川局表示，樂觀其成，已指派承辦人員和台江NGO團隊接洽，目前正進行行政作業，屆時再進行掛牌。

    台南社大台江分校執行長吳茂成表示，台灣山海圳國家綠道由小台江、社大台江分校、海尾朝皇宮等NGO社團倡議催生，2018年行政院展開規劃，去年旅行社也開始推出遊程，十分受歡迎，遊客絡繹於途。而海佃國小前的涼亭都是大家會合和歇腳的必經之地，10多年來也一直是小台江親師生每週三淨堤、愛鄉護水單車溯源嘉南大圳的起點。

    不過，因為這座涼亭迄無名稱，同時也為了讓遊客了解小台江從守護河川，催生台灣山海圳國家綠道的環境治理故事。因此，建議水利署第六河川局將它命名為「珍古德」涼亭，以彰顯當年國際環保學者珍古德博士曾兩度親臨綠道，並簽署「台灣山海圳國家綠道」倡議宣言，以行動支持國家綠道的努力。

    吳茂成表示，台灣山海圳國家綠道的指標系統將在今年完成，列為國家綠道重要政策，當年珍古德博士的協助功不可沒，因此這座涼亭命名為「珍古德」涼亭，是再適合不過了，也讓民眾了解珍古德與小台江守護嘉南大圳、催生山海圳綠道的這段故事。

    台灣山海圳國家綠道上，位於海佃國小前的涼亭，將命名為「珍古德」涼亭。（記者蔡文居攝）

    台灣山海圳國家綠道上，位於海佃國小前的涼亭，將命名為「珍古德」涼亭。（記者蔡文居攝）

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