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    台鐵出軌》為減輕父母負擔選擇從軍 孝女蔡慧鵑明移靈回台南

    孝女蔡慧鵑將移靈回台南，關廟區長李賢村（右）先探視其阿嬤，了解是否有需要協助之處。（讀者提供）

    孝女蔡慧鵑將移靈回台南，關廟區長李賢村（右）先探視其阿嬤，了解是否有需要協助之處。（讀者提供）

    2021/04/04 22:37

    ［記者吳俊鋒／台南報導］太魯閣號重大事故中，罹難的21歲蔡慧鵑為志願役憲兵，高中時，成績表現相當優異的她，為減輕父母的學費負擔而選擇從軍，這次的連續假期，要與親友在花蓮會合，一起出遊，搭上死亡列車，令人欷噓；台南市歸仁警分局已與家屬聯繫，明天將提供前導協助，讓孝女順利移靈返鄉。

    於台南憲兵隊服役的蔡女，老家在關廟區，國、高中的成績都名列前茅，是品學兼優的模範生，表現深受師長肯定。

    親友指出，蔡女乖巧、貼心，雖然高中成績優異，可以錄取頂尖大學，但她為了分擔父母的經濟壓力，選擇從軍，被派至台南憲兵隊。

    親友提到，蔡慧鵑勤奮向學，服役時，仍持續進修，充實自己，工作崗位上的表現，更受到長官賞識，至台北受訓，她在單位的人緣很好，才華洋溢，正要開始揮灑生命，卻突然驟逝，真的很不捨。

    蔡女正於台北受訓，這次的假期，在上班的母親正好也連休，因此家族安排到東部出遊，再一起返家，相約花蓮會合。

    當天蔡女的家屬、親友自台南包遊覽車前往，她則從台北搭太魯閣號到花蓮，卻在行駛途中不幸遭遇死劫，天人永隔。

    出事前，蔡女仍與母親通電話，告知火車快抵達目的地，後來太魯閣號發生意外，她也就此失聯，家屬急壞了，趕緊包車到各傷者後送的醫院找人，卻遍尋不著。

    蔡慧鵑生死未卜，遊覽車上的親友也掛心，行程緊急取消，先回台南等候消息，當時還不敢跟年邁的阿嬤說實話，一開始還善意圓謊，她的孫女沒有買到票，並未搭上那個班次。

    父母深夜在殯儀館悲痛認屍，蔡女確定罹難的噩耗傳回台南，親友們難以置信，最後也瞞不住阿嬤，家屬都傷心欲絕。

    與家屬聯繫後，關廟分駐所2名員警今晚已啟程前往花蓮待命，明天早上協助前導，將蔡女移靈回台南市立殯儀館。

    此行共5名家屬，2人搭乘靈車，3人搭乘警備車，預估明天下午才會回到台南。

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