小黃運將肌無力重症 載女客襲胸要求口交

有肌無力重症的許姓男計程車司機搭載1名女乘客時，以方便聊天為由、要女乘客坐到副駕駛座，沒想到他竟趁機拉女乘客的手來摸其下體、碰觸女方胸部，甚至要女方幫口交。計程車示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2021/04/04 19:17

〔記者王俊忠／台南報導〕有肌無力重症的許姓男計程車司機，於2019年8月12日下午駕駛計程車、搭載1名女乘客時，以方便聊天為由、要女乘客坐到副駕駛座，沒想到他竟趁機拉女乘客的手來摸其下體、碰觸女方胸部，甚至要女方幫口交。台南地院法官查明許男猥褻犯行、判他1年7月徒刑、緩刑3年，緩刑期間要保護管束。

判決指出，從事計程車司機工作的許姓男子，於2019年8月12日下午6點許在台南市某地搭載1名女性乘客到麻豆轉運站。許男並以方便聊天為由，請女乘客坐到前方副駕駛座，約在6點35分許，計程車行經南市善化區台19甲線21.5公里處時，許男一時萌生淫念，竟抓女乘客的手來摸他自己的下體。

女乘客抽回手後，許男又用右手去碰觸女方的胸部。女乘客向許司機表明不願意這麼做的態度；許竟詢問女方說「不然你幫我吹（意即幫許男口交）」，女乘客更嚴詞拒絕，待計程車行駛到麻豆轉運站，女乘客就下車向警方報案。

合議庭法官指許男所犯加重強制猥褻罪，是最輕本刑3年以上徒刑之罪，但被告犯罪時間甚短，雖違反女方意願，但未造成對方身體傷害、強制程度較弱，且犯後坦承犯行、積極與女方和解，賠償損害，依法減輕其刑。受害女也同意給被告緩刑，因此諭知許男緩刑3年，給他自新機會，此案還可上訴。

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