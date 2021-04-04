台南竹溪野放孔雀魚議員被罵翻 環團：牛頭不對馬嘴

市議員呂維胤（右）在臉書PO文在竹溪野放孔雀魚，結果被民眾罵翻。（擷取自臉書）

2021/04/04 18:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市體育場附近的居民長期飽受竹溪蚊子之苦，市府水利局為解決居民的困擾，本月初與議員一起在竹溪野放孔雀魚，活動經議員呂維胤發布新聞並在臉書公開後，被民眾罵翻，網友也灌爆議員的臉書粉絲專頁，質疑野放外來種孔雀魚根本是錯誤示範，環團也批評根本是牛頭不對馬嘴。

對於在竹溪野放孔雀魚，網友批評說，「孔雀魚是外來種，放流外來種是很糟糕的作法」、「這樣跟放生團體似乎是一樣的」、「錯誤示範」、「笑死」。

台南社大環境行動小組研究員吳仁邦批評說，竹溪現在出現大量的「搖蚊」，並不是一般的蚊子，而「搖蚊」的幼蟲並非生活在水域中，而是躲在週遭環境中的石縫淤泥中，將大量外來孔雀魚放到竹溪中，完全牛頭不對馬嘴。

吳仁邦說，若有心改善，應該是要將竹溪水域改善，第一是減少緩流面積，第二減少有機質的增加，才有可能改善問題。孔雀魚放入水中，問題並不會改善，只是餵飽竹溪中的眾多外來入侵種的魚兒。

呂維胤則表示，孔雀魚是水利局為了解決居民的問題而安排野放，他當天是受邀參加野放活動，水利局有說是請教專家後的決定，網友的批評及建議，他會來了解。當天除了野放外，他主要是建議評估設立景觀燈，以適合的波長吸引飛蚊，減少飛至鄰家，達到攔截的效果，也讓夜間運動的朋友可以更加安全。

水利局表示，竹溪附近的居民因長期被當地的草蚊困擾已久，該局除了協助除草外，也有找專家進行討論，而竹溪水域內原本就有孔雀魚，因此才決定野放孔雀魚，主要是為了協助解決民眾的問題，無意破壞生態環境，對於外界的批評，會概括承受。

市議員呂維胤（左二）發布新聞並在臉書公開和居民展示野放的孔雀魚，結果被民眾罵翻，臉書也被灌爆。（圖由呂維胤提供）

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