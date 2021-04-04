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    台鐵出軌》各與家人、朋友出遊 學姊、學妹同搭死亡列車

    關廟區長李賢村（右）趕往蔡家，向家屬致哀。（讀者提供）

    關廟區長李賢村（右）趕往蔡家，向家屬致哀。（讀者提供）

    2021/04/04 13:07

    ［記者吳俊鋒／台南報導］太魯閣號事故造成嚴重的傷亡，其中2名罹難者31歲的程俐欣與21歲的蔡惠鵑均為台南人，都是關廟國中的校友，各與朋友、家人相約出遊，學姊、學妹同時從台北搭上這班死亡列車，令人欷噓。

    關廟區長李賢村今天先代表市政府前往蔡家，向家屬致哀，表達慰問之意，啟動關懷，而程家人都在花蓮處理後事，目前沒有人在家，他強調，家屬有任何需要，都將全力協助。

    據了解，台南2名罹難者中，21歲的蔡姓女子為憲兵志願役，在台北受訓，這次連續假期，與家人相約到東部遊玩；蔡的家人從台南搭遊覽車前往，蔡則從台北搭太魯閣號，要在花蓮會合，途中台鐵列車發生意外，天人永隔。

    31歲的程姓女子，在台北工作，連假與前公司同事相約出遊東部，她從台北搭太魯閣號，有朋友則以其他交通工具前往會合。

    太魯閣出事後，程女友人知道她搭這班車，但聯絡不上，趕緊通知家屬，一起尋找，家人從台南趕往花蓮，找遍相關醫院，後來得知噩耗，傷心欲絕。

    據了解，程女原訂4月5日前趕回台南，與家人掃墓祭祖，這次搭太魯閣號，她只買到站票，還自備小板凳上車，途中遭遇劫難。

    關廟國中校長鍾國璽指出，程與蔡在校期間的表現都很好，師長們印象深刻，如今命運捉弄，令人不捨、遺憾，若家屬有需要，學校也會全力幫忙。

    關廟區有2名罹難者，公所啟動關懷。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區有2名罹難者，公所啟動關懷。（記者吳俊鋒攝）

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