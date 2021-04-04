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    澳洲繫放黦鷸已北返 澳洲團隊：黦鷸牽起台澳合作

    澳洲團隊繫放的綠足旗「AAD」黦鷸在台灣短暫停留數日後，已繼續北返旅程。（鳥友李正峰提供）

    澳洲團隊繫放的綠足旗「AAD」黦鷸在台灣短暫停留數日後，已繼續北返旅程。（鳥友李正峰提供）

    2021/04/04 11:58

    〔記者蔡文居／台南報導〕日前引起台灣鳥友瘋狂協尋的「澳洲黦鷸」，在台南鳥友李正峰順利尋獲後，已於本月初離開台灣繼續北返。這次台灣鳥友的熱心協尋，並首記錄到牠在台灣停留，讓發佈協尋的澳洲團隊十分振奮，也在臉書分享、介紹李正峰所拍攝到的影片。澳洲團隊成員表示，這隻黦鷸也牽起了台澳合作。

    澳洲昆士蘭大學生物科學系教授理查‧富勒博士（Dr. Richard Fuller）為該計畫的研究主持人，他在李正峰尋獲該隻黦鷸後，在李的臉書留言表示振奮，也從澳洲布里斯本向台灣表達問候、致意。

    根據澳洲團隊最新公佈的訊息，這隻繫有綠足旗「AAD」編號40963的黦鷸這幾天在台灣短暫停留數日後，已於本月初繼續北返旅程，並已抵達黃海旁的江蘇鹽城附近的一處灘地。

    澳洲團隊也於日前發佈這隻「AAD」黦鷸的遷徙訊息，分享、介紹台南鳥會鳥友李正峰所拍攝到牠在台南學甲濕地覓食、沐浴和理羽的影片，並說明今年是牠繫放後第4年背著衛星發報器要北返西伯利亞繁殖地，而在先前的北返過程，牠都在黃海南方一帶停留，但今年則在台灣西部停留。而最新訊息，牠已於本月初離開台灣，並在黃海南方的中國江蘇鹽城附近灘地停留。

    澳洲團隊成員、台灣特生中心助理研究員林大利表示，這隻黦鷸牽起的台澳合作，透過這次的衛星追蹤和現場目擊回報，研究團隊將可以更瞭解候鳥在遷徙過程中啟程和休息的時間，以及休息時所需要的棲息環境條件等。這一次黦鷸在台灣休息充電，也表示台灣的濕地是牠們在旅途中重要的休息站。

    他說，台灣和澳洲團隊自2018年起針對遷徙候鳥一直有密切的合作，包括共享資料、發布報告和研究論文。尤其台灣鳥友不斷提供大量的鳥類觀察記錄到全球公開資料庫，每年都名列全球前十名。大量資料都是保育鳥類和自然環境的重要基礎資訊，世界各國可自由下載運用，也讓台灣成為全球的資料新亮點。

    澳洲團隊繫放的綠足旗「AAD」黦鷸，日前在台南學甲濕地被鳥友李正峰尋獲。（鳥友李正峰提供）

    澳洲團隊繫放的綠足旗「AAD」黦鷸，日前在台南學甲濕地被鳥友李正峰尋獲。（鳥友李正峰提供）

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