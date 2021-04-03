做中學、學中做 台南億載漁光分校學童自製空氣槍

漁光分校學童透過了解動能原理與實際操作自製空氣槍。（記者王姝琇攝）

2021/04/03 16:43

〔記者王姝琇／台南報導〕億載國小漁光分校帶領2年級師生利用廢棄水管自製空氣槍！漁光分校主任張瑾玥說，偕同加拿大籍外師孟崇德及導師謝富敏共同設計的「空氣槍」課程，將空氣轉換成發射動力，既安全又環保，學童親自動手組裝也能長知識，大人、小孩都玩得不亦樂乎！

孟崇德說，曾嘗試製作通過吹吸管推動的紙質火箭，此次更進階讓學童利用小型氣泵中存儲的氣壓來推動泡沫飛鏢，且採用廢棄水管製作；他強調，水管空氣槍不僅能滿足孩子遊戲的樂趣，同時提升他們動手做的能力，也增加科學知識性；張瑾玥也認為，像這樣環保、安全又有教育意義的玩具正是現代學童所欠缺。

學生們也迫不及待將作品帶回家向爸媽展示。學生家長余利紅認為，這樣的自製玩具可以和孩子一起討論、一起研究，不但能增進親子互動，也可提升孩子動手探索的學習意願，增加他們一窺射擊運動的樂趣。大腦結合雙手運用真的很適合現階段的孩子，也希望學校能增加更多類似的課程。

張瑾玥主任感謝孟崇德老師的專長教學，讓親師生體會到做中學、學中做的樂趣，也提升同儕合作的默契。希望藉由空氣槍的課程讓更多年紀小的學生，透過親自動手製作槍枝的過程中，去思索如何組裝與調整才能獲得較長的射擊距離與命中率。

外師孟崇德（圖右）教導學童親自動手組裝空氣槍。（記者王姝琇攝）

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