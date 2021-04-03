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    文化漫步優先 台南觀光熱區國華街擴大徒步區管制時段

    國華街假日人潮多，中正路與國華街口的「戎館」是新興熱門打卡點。（記者洪瑞琴攝）

    國華街假日人潮多，中正路與國華街口的「戎館」是新興熱門打卡點。（記者洪瑞琴攝）

    2021/04/03 13:25

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南中西區是府城舊城區，老街巷弄風情隱於漫步間，尤其「美食重地」國華街假日人潮炸爆，市府決定擴大封街時段，自今（3）日起，調整為每週六、日及國定例假日禁止四輪車輛進入，以減少連假國華街交通壅塞。

    中西區國華街（民生路至中正路路段），原本是每週六下午1時至6時禁止四輪車輛進入，考量假日觀光人潮多，自今天起調整為每週六、日及國定例假日下午1時至6時，禁止四輪車輛進入，擴大增加「封街」時段。

    交通局建議遊客民眾多搭乘公車前往， 例如西門民權路口有5路、7路、14路、18路、77路、88路、綠17、藍23、藍24；西門友愛街口有1路、2路、5路、10路、11路、18路、19路、77路、88路、紅幹線、紅2延、綠17、藍23、藍24；中正西門路口有1路、7路、19路、紅幹線、紅2延；中正商圈有「台灣好行」99路、中正路河樂廣場有14路，康樂街口、保安宮有6路，神農街（水仙宮）有77路、雙層巴士公車，都可扺達就近步行前往。

    擴大觀光地區封街時段，民眾看法不一。有人認為應該一併禁機車，周邊加強告示如何前往停車場，例如海安路地下停車場等地，只有外來客才會誤闖進去。也有民眾建議，公車班次可以再增加，尤其是班距的問題，讓外地人不太搭公車。

    國華街擴大封街時段，自今日起，調整為每週六、日及國定例假日禁止四輪車輛進入，以減少連假國華街交通壅塞。（圖由南市交通局提供）

    國華街擴大封街時段，自今日起，調整為每週六、日及國定例假日禁止四輪車輛進入，以減少連假國華街交通壅塞。（圖由南市交通局提供）

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