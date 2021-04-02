小小孩體驗開車上路！台南海安兒童節市集越夜越美麗

台南海安兒童節市集現場街頭藝人表演逗得大、小朋友哈哈大笑。（記者王姝琇攝）

2021/04/02 22:48

〔記者王姝琇／台南報導〕海安觀光商圈與思味市集合作，今（2日）起一連3天於海安路藝術廊道、民生路至中正路段封街舉辦兒童節活動。海安兒童節活動往年都有破百攤市集「逗熱鬧」，今年因應防疫特地縮小規模，且打破以往在馬路設攤，而是將43個攤位改設於中間藝術廊道，民眾穿梭於廊道綠地間，頭頂上則是大片光飾宛如星空般絢麗景致；統一獅吉祥物萊恩也到現場與小朋友同歡，越夜越熱鬧。

此次活動邀請到南瀛天文館、合拍文教、小兵日記兒童軍事體驗營和聰明媽咪兒童超跑等，帶來很不一樣的戶外體驗活動。其中，南瀛天文館透過望遠鏡讓小朋友直接觀測夏夜星空，合拍文教則安排兩棲爬蟲系列戶外的體驗課程，帶來青蛙、蛇、蜥蜴、烏龜等讓小朋友近距離接觸，逛市集也長知識。

此外，也有許多家長帶著家中萌娃換上軍服，在活動現場體驗刺激的火箭筒及射擊遊戲；為滿足小朋友的體驗，主辦單位更將部分封街的馬路區段讓小朋友體驗開車，各式各樣的兒童跑車、消防車等直接讓小孩開上路，不少小小孩驚訝直呼：我真的在馬路上開車！

主辦單位表示，此次兒童節活動除了市集設攤滿足大、小朋友之外，另類的體驗活動就是希望小朋友們能暫時遠離3C產品，走出戶外來到一場屬於兒童的嘉年華會；為因應防疫，現場也設置紅外線體溫感測器、消毒酒精，並規定現場不能邊走邊吃，但礙於開放式空間不易控管，故加派人力在現場巡視，並備有數千份的口罩，只要看見沒戴口罩的民眾就當場要求戴上，活動第1天民眾都相當配合。明天還有神秘嘉賓會到現場與小朋友互動、發送氣球，歡迎大、小朋友共襄盛舉。

海安路中軸藝術廊道以星空光飾點綴，相當浪漫。（記者王姝琇攝）

南瀛天文館帶領孩童現場觀測夏夜星空。（記者王姝琇攝）

兒童節市集活動邀小小孩體驗開車上路。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法