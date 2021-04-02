為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    小小孩體驗開車上路！台南海安兒童節市集越夜越美麗

    台南海安兒童節市集現場街頭藝人表演逗得大、小朋友哈哈大笑。（記者王姝琇攝）

    台南海安兒童節市集現場街頭藝人表演逗得大、小朋友哈哈大笑。（記者王姝琇攝）

    2021/04/02 22:48

    〔記者王姝琇／台南報導〕海安觀光商圈與思味市集合作，今（2日）起一連3天於海安路藝術廊道、民生路至中正路段封街舉辦兒童節活動。海安兒童節活動往年都有破百攤市集「逗熱鬧」，今年因應防疫特地縮小規模，且打破以往在馬路設攤，而是將43個攤位改設於中間藝術廊道，民眾穿梭於廊道綠地間，頭頂上則是大片光飾宛如星空般絢麗景致；統一獅吉祥物萊恩也到現場與小朋友同歡，越夜越熱鬧。

    此次活動邀請到南瀛天文館、合拍文教、小兵日記兒童軍事體驗營和聰明媽咪兒童超跑等，帶來很不一樣的戶外體驗活動。其中，南瀛天文館透過望遠鏡讓小朋友直接觀測夏夜星空，合拍文教則安排兩棲爬蟲系列戶外的體驗課程，帶來青蛙、蛇、蜥蜴、烏龜等讓小朋友近距離接觸，逛市集也長知識。

    此外，也有許多家長帶著家中萌娃換上軍服，在活動現場體驗刺激的火箭筒及射擊遊戲；為滿足小朋友的體驗，主辦單位更將部分封街的馬路區段讓小朋友體驗開車，各式各樣的兒童跑車、消防車等直接讓小孩開上路，不少小小孩驚訝直呼：我真的在馬路上開車！

    主辦單位表示，此次兒童節活動除了市集設攤滿足大、小朋友之外，另類的體驗活動就是希望小朋友們能暫時遠離3C產品，走出戶外來到一場屬於兒童的嘉年華會；為因應防疫，現場也設置紅外線體溫感測器、消毒酒精，並規定現場不能邊走邊吃，但礙於開放式空間不易控管，故加派人力在現場巡視，並備有數千份的口罩，只要看見沒戴口罩的民眾就當場要求戴上，活動第1天民眾都相當配合。明天還有神秘嘉賓會到現場與小朋友互動、發送氣球，歡迎大、小朋友共襄盛舉。

    海安路中軸藝術廊道以星空光飾點綴，相當浪漫。（記者王姝琇攝）

    海安路中軸藝術廊道以星空光飾點綴，相當浪漫。（記者王姝琇攝）

    南瀛天文館帶領孩童現場觀測夏夜星空。（記者王姝琇攝）

    南瀛天文館帶領孩童現場觀測夏夜星空。（記者王姝琇攝）

    兒童節市集活動邀小小孩體驗開車上路。（記者王姝琇攝）

    兒童節市集活動邀小小孩體驗開車上路。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    水星西大距3/6登場 南瀛天文館：可欣賞水木合奇觀
    2021/02/25 13:12

    水星西大距3/6登場 南瀛天文館：可欣賞水木合奇觀
    爭睹「上帝金戒指」 南瀛天文館湧現追日人潮
    2020/06/21 15:49

    爭睹「上帝金戒指」 南瀛天文館湧現追日人潮

    要就選最好的 富宇上城首購輕豪宅
    國際蘭展延期「遍地開花」！ 南瀛天文館打造星光與花朵奇遇記
    2020/03/08 15:27

    國際蘭展延期「遍地開花」！ 南瀛天文館打造星光與花朵奇遇記
    小小消防員、國軍、警察... 麗寶休息站免費體驗
    2019/08/06 12:25

    小小消防員、國軍、警察... 麗寶休息站免費體驗
    佳冬牽罟樂 體驗捕魚辛勞
    2016/10/22 18:02

    佳冬牽罟樂 體驗捕魚辛勞
    臺南市今日熱門
    閱之森公園啟用 總圖添亮點
    2021/03/27 05:30

    閱之森公園啟用 總圖添亮點

    南美館1館 黃偉哲：黑牢歷史入列
    2021/03/27 05:30

    南美館1館 黃偉哲：黑牢歷史入列

    嘉義3公車路線移撥 台南人享優惠
    2021/03/27 05:30

    嘉義3公車路線移撥 台南人享優惠

    拆舊床墊 北區清潔隊又撿到錢
    2021/03/27 05:30

    拆舊床墊 北區清潔隊又撿到錢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播