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    首頁　>　臺南市

    不在山林公園熱門排行榜 台南「覓境」也有森林FU

    運河星鑽區公園樹影迷夢，宛如站在獨秀的燈光舞台。（記者洪瑞琴攝）

    運河星鑽區公園樹影迷夢，宛如站在獨秀的燈光舞台。（記者洪瑞琴攝）

    2021/04/02 22:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕清明連假想到哪裡玩？來趟城市「覓境」，探訪老榕老樹與天地共舞的生命傳奇，看看會打「8字結」的樹根，不一定出遠門到熱門的山林公園，也能享受吸收芬多精。

    早期軍方營區是外人勿入禁地，自然留下大片林木綠意盎然，南市開發閒置營區創造生活空間，位在東區平實營區重劃區，中央公園軸帶兩旁樹蔭，漫步其間享樂活。

    官田區公所對面的「大隆田生態文化園區」新誕生，這處廢棄閒置營地變身森林秘境，樹的姿態就是長得任性，仰天垂地、糾結纏繞，還有打「8字結」的，老氣橫秋似地「你能管我怎樣？」處處驚奇，園區內還有樹屋、木樁趣味障礙賽，親子「溜小孩」好所在，搭火車到隆田車站下車，步行不到300公尺即達。

    北區「長興生態公園」位在原兵工廠後方，與321藝術聚落園區相鄰；這座都會型公園雖然不像營區般廣闊，但現地仍保留老榕蒼松，樹根攀上攀下各成奇趣；大樹下也有特色遊具滑梯、高低木、涵管洞穴、沙坑，可以泡在遊戲區打發休閒時光。

    另一處老榕傳奇，運河星鑽公園的大涼生態水岸公園，蒼翠榕樹交相環繞，夜晚燈光迷幻般宛如「阿凡達」電影情境，又像是「會唱歌的樹」，讓人無限想像站在舞台揮灑表演。

    避開人潮景點，不想跑遠的話，來這些榕樹群生態地景，不用花錢買入園門票，享受歷史文化底蘊，全家大小又能「汲取芬多精」吸到飽，愉悅的好地方。

    大隆田生態文化園區森林秘境，乍見樹根也會打「8字結」。（記者洪瑞琴攝）

    大隆田生態文化園區森林秘境，乍見樹根也會打「8字結」。（記者洪瑞琴攝）

    大隆田生態文化園區老樹環抱「愛不離」。（記者洪瑞琴攝）

    大隆田生態文化園區老樹環抱「愛不離」。（記者洪瑞琴攝）

    運河星鑽區公園老夫妻樹。（記者洪瑞琴攝）

    運河星鑽區公園老夫妻樹。（記者洪瑞琴攝）

    長興生態公園老樹根攀上攀下。（記者洪瑞琴攝）

    長興生態公園老樹根攀上攀下。（記者洪瑞琴攝）

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