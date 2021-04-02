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    圖書館內「開灶」 黃偉哲挽袖與小朋友DIY鳳梨酥

    台南市長黃偉哲今在市圖新總館「城市灶咖」擔任一日主廚，為大小朋友示範製作鳳梨酥。（記者萬于甄攝）

    台南市長黃偉哲今在市圖新總館「城市灶咖」擔任一日主廚，為大小朋友示範製作鳳梨酥。（記者萬于甄攝）

    2021/04/02 21:18

    〔記者萬于甄／台南報導〕因應兒童節及423世界閱讀日來臨，市圖新總館在4月辦理「兒童樂讀月-當寶貝遇見莎翁」，共有多達23場館內、外的親子系列活動，今下午也由市長黃偉哲擔任「一日主廚」，與12組親子在市圖新總館城市灶咖一起製作鳳梨酥及分享成品，響應全民挺鳳梨。

    黃偉哲表示，市圖新總館顛覆過去大家對圖書館的既有印象，不僅有五感體驗、親子教室、書店，甚至還有烘焙教室可以讓親子做點心，空間功能相當全方位，近來更是網美的拍照景點，歡迎民眾趁連假期間來走訪一番，也讓小朋友能有個書香味的兒童節。

    文化局說，「城市灶咖」為市圖新總館十大特色之一，是全台首創將「灶咖」帶進圖書館，城市灶咖自上月開課以來，已辦理5場課程，4月份更規劃相當豐富的課程，民眾可至南市圖粉絲專頁及官網查詢，今則舉辦親子烘焙課程，邀請12組親子製作鳳梨酥，體驗烘焙樂趣。

    市圖新總館提到，今年兒童樂讀月系列活動，18日會在新總館舉辦大型嘉年華，邀請在地小農推廣鳳梨相關農產品，並安排一系列高蹺表演、闖關活動及世界樂器體驗，另，23日只要到全市各圖書館借書，即可兌換鳳梨酥一個，數量有限，送完為止，歡迎市民把握機會同享書香與鳳梨香。

    台南市立圖書館響應世界閱讀日，規劃「2021兒童樂讀月」系列活動，多達23場，市長黃偉哲邀請親子朋友一起參加響應。（記者萬于甄攝）

    台南市立圖書館響應世界閱讀日，規劃「2021兒童樂讀月」系列活動，多達23場，市長黃偉哲邀請親子朋友一起參加響應。（記者萬于甄攝）

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