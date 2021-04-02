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    山上花園水博館第100萬名遊客 未來一年可無限次免費入園

    山上花園水道博物館昨迎接開館入園100萬人次，而第100萬名遊客是來自台南的黃禧薇，今與家人一同前往。 （記者萬于甄攝）

    山上花園水道博物館昨迎接開館入園100萬人次，而第100萬名遊客是來自台南的黃禧薇，今與家人一同前往。 （記者萬于甄攝）

    2021/04/02 20:25

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南擁有百年歷史的國定古蹟山上花園水道博物館，開館1年半的時間，今下午迎來第100萬名遊客，為嫁到高雄的台南人黃禧薇，其與丈夫帶著一家人到水道博物館遊玩，成為第100萬名入園的幸運兒，她也相當開心，市長黃偉哲則致贈入園年票與紀念禮品祝賀。

    文化局表示，山上花園水道博物館興建於日治時期，過去提供台南乾淨自來水的重要設施，園區在2014年進行整修重建，2019年底重新開館，現有快濾池室、快濾統室與送出唧筒室三座博物館建築，以及充滿歐洲風情的淨水池區。

    水道博物館今迎接第100萬名遊客入園，是一名嫁到高雄的台南人黃禧薇，今與丈夫帶著一家共6人趁連假期間到台南，且首次到水道博物館遊玩就成為第100萬名遊客，黃偉哲也親自贈送入園年票2張、文創明信片一套、水道紀念茶、文創L夾等，讓她相當驚喜，更笑說「拿到年票，以後每個禮拜都可以來一次博物館了」。

    黃偉哲表示，水道博物館開幕後，山上區開始有大量人潮湧進，為這個原本安靜的鄉鎮注入一股鮮活的生命力，更帶動周邊的經濟動能，促進在地農特產木瓜、鳳梨等行銷，同時也串接左鎮化石園區、南瀛天文台等，形成台南別具特色的山博線旅遊。

    文化局也說，水道博物館未來將把目標放在博物館使命的落實，從水道博物館特有的歷史、文化、科學、藝術等方面著手，有計畫地將這些知識科普化，傳遞給更多人，也希望一系列「山線旅遊」可讓民眾有機會從不同視角體驗出遊的樂趣。

    兒童清明連假，山上花園水道博物館迎來100萬入園人次遊客。（記者萬于甄攝）

    兒童清明連假，山上花園水道博物館迎來100萬入園人次遊客。（記者萬于甄攝）

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