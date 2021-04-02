蘇貞昌送「兒童節賀禮」 黃偉哲大表肯定

對於行政院將投入35億元進行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，台南市長黃偉哲表達肯定支持。（記者洪瑞琴攝）

2021/04/02 20:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市配合行政院「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，今年度已盤點方案，申請新建及擴建共9校，未來中央廚房供應學校達158校，占全市256所午餐公辦學校的比例高達62％，居6都第1。

行政院長蘇貞昌於昨（1）日拍版定案「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，將投入近35億元經費，提高食材補助、補助學校興建中央廚房等，照顧偏鄉學童校園生活，4月4日兒童節將屆，被視作「兒童節賀禮」。

對此，台南市長黃偉哲今天大表肯定說，學校午餐供應中央廚房化，以「共享經濟」概念，透過校際合作提升學校午餐辦理的效能，是值得推動的政策，不僅解決偏鄉小校行政人力負擔問題，午餐供應人數增加，發揮規模經濟效益之外，也可透過中央廚房的營養師配置與流程管控，提升學生營養午餐品質。

南市教育局長鄭新輝表示，南市「超前部署」，目前學校午餐中央廚房供應比例已達42％，未來新建與擴建學校中央廚房後，將可提高至62％，居6都最高效益。

南市偏鄉小校師生人數少，但因校際之間的距離並不遠，若透過校際之間的資源整合與午餐供應系統集中化設計，可有效發揮規模經濟效益。

鄭新輝說，以佳里區仁愛國小為例，去年市府自籌午餐廚房硬體設備預算650萬元，協助完成廚房空間改善及設備擴充，除本校外，也供應七股地區其他9所偏鄉小校，整合多所學生不到百人的小校，共創造超過1000人的午餐規模經濟，大幅提升午餐供應的品質和效益。

學校營養午餐中央廚房供應，更能保障供餐品質。（圖由南市教育局提供）

南市「超前部署」，目前學校午餐中央廚房供應比例已達42％，居6都第1。（圖由南市教育局提供）

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