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    南警涉包庇易服勞動 翁茂鍾、退休副所長收押

    富商翁茂鍾（見圖）被裁定羈押。（資料照）

    富商翁茂鍾（見圖）被裁定羈押。（資料照）

    2021/04/02 20:00

    〔記者王捷／台南報導〕2012年富商翁茂鍾在官田分駐所服社會勞動時，疑與時任副所長楊博賢勾結，竄改勞役時數資料，南檢今天（2日）凌晨聲請羈押，羈押庭從下午4點開始，直到晚間7點半才裁定羈押，目前地院整理裁定理由中。

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