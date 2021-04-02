山海圳綠道樹木遭疑過度修剪 工務局：安全防災
〔記者王姝琇／台南報導〕台江流域志工今天（2日）行經台灣山海圳國家綠道臨近濱海公路路段，發現水岸旁的小葉欖仁樹側枝斷枝，疑遭過度修剪；社大台江分校執行長吳茂成表示，炎夏將臨又逢大旱缺水，人行道原有綠蔭卻變成沒有綠蔭，長達2公里路程讓人不捨，呼籲公部門不要任意破壞山海圳國家綠道。
吳茂成認為，台灣山海圳國家綠道水岸邊是民眾日常散步的場所，小葉欖仁枝葉側枝成為自然綠蔭，儼然是迷你綠色隧道，也是在地重要景觀特色，卻遭過度修剪讓人不捨；公部門不應以安全為由任意修剪行道樹，而是應以更謹慎的態度去照顧樹木，例如路段限高修剪或進行路樹健檢，甚至長遠計畫應建立行道樹身分證，讓樹籍資料及照護狀況一目了然，才能真正避免因病或颱風而導致路樹倒塌等危機，公部門依統一規格修剪樹木並非好的方法！
工務局回應，該路段日前因大貨車行經拉扯樹枝造成斷枝墜落，所幸民眾及時回報並無造成人員傷亡，但仍擔憂再次發生類似情況，為避免行人或機車族危險，工務局派員前往修剪樹枝；工務局表示，該路段每年固定進行修剪枝葉，此次因民眾回報加上汛期將屆，因此決議以更嚴謹態度進行修剪，才會讓部分民眾誤會是修剪過度；工務局強調，修剪樹枝仍以顧及民眾安全第一為優先。