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    山海圳綠道樹木遭疑過度修剪 工務局：安全防災

    台灣山海圳國家綠道臨近濱海公路段水岸旁小葉欖仁樹側枝疑遭過度修剪，原有的樹蔭全沒了。（記者王姝琇攝）

    台灣山海圳國家綠道臨近濱海公路段水岸旁小葉欖仁樹側枝疑遭過度修剪，原有的樹蔭全沒了。（記者王姝琇攝）

    2021/04/02 17:52

    〔記者王姝琇／台南報導〕台江流域志工今天（2日）行經台灣山海圳國家綠道臨近濱海公路路段，發現水岸旁的小葉欖仁樹側枝斷枝，疑遭過度修剪；社大台江分校執行長吳茂成表示，炎夏將臨又逢大旱缺水，人行道原有綠蔭卻變成沒有綠蔭，長達2公里路程讓人不捨，呼籲公部門不要任意破壞山海圳國家綠道。

    吳茂成認為，台灣山海圳國家綠道水岸邊是民眾日常散步的場所，小葉欖仁枝葉側枝成為自然綠蔭，儼然是迷你綠色隧道，也是在地重要景觀特色，卻遭過度修剪讓人不捨；公部門不應以安全為由任意修剪行道樹，而是應以更謹慎的態度去照顧樹木，例如路段限高修剪或進行路樹健檢，甚至長遠計畫應建立行道樹身分證，讓樹籍資料及照護狀況一目了然，才能真正避免因病或颱風而導致路樹倒塌等危機，公部門依統一規格修剪樹木並非好的方法！

    工務局回應，該路段日前因大貨車行經拉扯樹枝造成斷枝墜落，所幸民眾及時回報並無造成人員傷亡，但仍擔憂再次發生類似情況，為避免行人或機車族危險，工務局派員前往修剪樹枝；工務局表示，該路段每年固定進行修剪枝葉，此次因民眾回報加上汛期將屆，因此決議以更嚴謹態度進行修剪，才會讓部分民眾誤會是修剪過度；工務局強調，修剪樹枝仍以顧及民眾安全第一為優先。

    日前該路段因大貨車行經拉扯樹枝造成斷枝墜落，造成機車族危險，南市工務局派員前往修剪！（記者王姝琇攝）

    日前該路段因大貨車行經拉扯樹枝造成斷枝墜落，造成機車族危險，南市工務局派員前往修剪！（記者王姝琇攝）

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