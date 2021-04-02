台南六甲首辦「二保半在地生活節」 特有宋江鹿陣、紅面獅陣上場

全台唯二的五甲龍凰寺、二甲玄武殿的宋江鹿陣，在「二保半在地生活節」相遇，同場演出難得一見。（記者楊金城攝）

2021/04/02 17:15

〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲區首辦「二保半在地生活節」，今天（2日）起到4月5日在恒安宮廟口，匯集在地的陣頭、樂團和藝文展演，好戲連台，展現六甲在地風采。

南市議員吳通龍也一時技癢，下場表演打拳。（記者楊金城攝）

六甲地名「二保半」指的是六甲、甲東、甲南3個里，當地信仰中心恒安宮（媽祖廟）主辦在地生活節，今首日推出藝陣大匯演，集結在地特殊的藝陣文化表演。

二甲宋江鹿陣。（記者楊金城攝）

當中，全台唯二的五甲龍凰寺、二甲玄武殿的宋江鹿陣，以梅花鹿鹿杖當前導，2支宋江鹿陣鮮少同場表演，讓觀眾大飽眼福。

五甲龍凰寺宋江鹿陣。（記者楊金城攝）

五甲龍凰寺宋江鹿陣現有隊職員70人，其中女性隊員11人，以大刀和鹿杖領頭，為了在地生活節活動，之前還集訓練習，今出陣演出，深獲鄉親的喜愛。玄武殿的宋江鹿陣，同樣陣勢雄偉，贏得現場熱烈的掌聲；連市議員吳通龍也一時技癢，下場表演打拳。

六甲獨有的真聖宮獅爺會紅面獅陣，除出動紅面獅爺，陣中也有類似宋江武藝演出，展現地方傳承民俗藝陣文化的成果。

包括赤山表演藝術坊婆姐陣、六甲國中宋江武藝社、台南大學民俗隊等也都參與生活節，恒安宮主委沈進忠說，生活節串聯地方信仰、生活文化及活絡廟口。

接下來，4月3日下午2點起有街頭達人秀、4月4日下午2點為在地好聲音、4月5日下午2點半是樂團青春DAY等表演。4月3日到5日的晚上7點，依序還安排李靜芳歌仔戲團、國光歌劇團、明華園總團青年軍演出，值得一看。

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