「台江迎神祭」海尾宋江陣開館 少年武藝班新芽嶄露頭角

睽違9年的台江迎神祭將於4月9日展開，百年海尾宋江陣今年前往鹿耳門天后宮開館表演，台江大廟興學少年武藝班新芽嶄露頭角。（記者王姝琇攝）

2021/04/02 16:47

〔記者王姝琇／台南報導〕鹿耳門天后宮將於4月9日到11日舉辦「台江迎神祭」，參加出巡陣頭近日陸續前往鹿耳門天后宮開館，今天（2日）海尾朝皇宮宋江陣頂著烈日向媽祖展現訓練成果，這團由台江在地老中青3代組成的宋江陣，不僅氣勢磅礡技驚全場，更是一脈相傳，相當難得！

超過百年歷史的海尾宋江陣，是早期海尾先民為抵禦海盜劫庄，特別聘請頂山村師父教授宋江陣武藝，迄今其盛名更有「不曾看海尾斧，也會聽過海尾鼓」的俗諺流傳，頭旗、雙斧、大刀等兵器陣式隨著鏗鏘有力的樂器鼓聲展開，不僅氣勢凌人，民俗上更有驅邪制煞的象徵。

為傳承海尾宋江陣文化，海尾朝皇宮、社大台江分校在10多年前開辦「台江少年武藝」班，培育子弟練武習陣，許多隊員都是從國小就開始練習；此次出陣包括頭旗吳文凱、雙斧吳柏穎、齊眉棍陳正祐等12位隊員，都是武藝班培育出的新芽；這也是海尾宋江陣最新一代的隊員組成，象徵著老中青3代文化相傳的精神。

其中年僅13歲的陳正祐從小學練起，在國術比賽多次獲獎，還有老隊員吳國豐也派出孫子、現年15歲的吳韋德出陣，其家族更是從曾祖父開始就是海尾宋江陣的一員。

宋江陣總教練鄭明傳表示，海尾宋江陣秉持傳統作為，出陣時隊伍集結於庄外編隊步行入廟，34人上場全為在地台江子弟，連續表演90分鐘不間斷，單人兵器、拳腳、陣式走位都相當講究。

此次，海尾宋江陣除參加「台江迎神祭」之外，適逢大道公3年1次大遶境（國曆4月23日），也能再見海尾宋江陣風采；另，特別於4月11日下午2點半奉請海尾大道公，前往台江文化中心的台江埕演藝表演，並邀有40多年經驗的宋江陣老教練鄭明傳、研究海尾宋江陣碩士論文的宋江陣隊員吳昇峰，現場講解導覽介紹，即起受理線上報名，額滿為止。

海尾宋江陣武藝的盛名，迄今仍有「不曾看海尾斧，也會聽過海尾鼓」的俗諺流傳。（記者王姝琇攝）

台江迎神祭將屆，百年海尾宋江陣今天前往鹿耳門天后宮開館，少年武藝班新芽嶄露頭角。（記者王姝琇攝）

海尾宋江陣中的齊眉棍手陳正祐是正式出陣最年輕的子弟，年僅13歲。（記者王姝琇攝）

海尾宋江陣頭旗和雙斧總能吸引眾人目光。（記者王姝琇攝）

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