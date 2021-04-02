4/4清明節 台南路邊停車暫停收費

4月4日清明節，台南路邊停車、含智慧停車柱格位將暫停收費1天。（記者洪瑞琴攝）

2021/04/02 14:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕4月4日清明節，台南路邊停車（含智慧停車柱格位）暫停收費1天，好讓民眾追思祭祖，並體恤收費員休假權益；不過，當天路邊停車暫停收費，仍不可違規停車，民眾要注意。

市長黃偉哲表示，台南市推動智慧停車服務，本市路邊收費停車格智慧化比例已達70％，呼籲民眾多利用「台南好停APP」中「即時停車地圖」資訊來節省尋找停車位的時間。

此外，「台南好停APP」提供線上繳費優惠，民眾只要加入APP會員，平日即可使用線上支付繳納南市路邊停車場停車費，且至今年12月31日止享有「每筆折扣2元」的超省優惠。

南市交通局說，南市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、海安路地下停車場等35處，因屬於出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提昇停車週轉率，仍採24小時收費營運。

交通局強調，若有不肖人士假借管理單位名義在非屬出入口管制的公有路外停車場向民眾收取停車費，其行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將聯合警察機關加強查緝。

交通局表示，清明假期警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。

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