「鳳梨換紅酒」 黃偉哲觀點登上澳洲主流報紙為台灣發聲

台南市長黃偉哲積極推銷台灣本土鳳梨。（記者洪瑞琴攝）

2021/04/02 10:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕自由紅酒、自由鳳梨、自由龍蝦都站在民主陣線！台灣鳳梨與澳洲紅酒都受中國無理打壓，台南市長黃偉哲提出「鳳梨換紅酒」觀點，登上國際媒體雪梨晨鋒報為台灣發聲。

澳洲近期正蒙受中國強力的貿易抵制，包括紅酒、龍蝦、牛肉等農產品與食品都被限制進口，由於黃偉哲在中國宣布暫停進口台灣鳳梨後，率先提出可將台灣鳳梨銷往澳洲，澳洲的紅酒也可銷來台灣，「鳳梨換紅酒」新穎想法，吸引澳洲記者的目光，因此特地採訪他，希望能了解他如何看待台灣與澳洲的雙邊農產貿易。

雪梨晨鋒報（The Sydney Morning Herald）是澳洲歷史最悠久、也是該國主流報紙之一，這篇標題為「自由龍蝦、自由鳳梨：因中國貿易戰而產生的新食物同盟」的專題報導，分析因應中國貿易戰點燃，台澳可試圖透過鳳梨跟龍蝦的相互出口創造互惠，記者跨海採訪黃偉哲，分享他於台灣鳳梨出口外銷澳洲的觀點。

報導中介紹台南市為台灣第2大鳳梨產區，而黃偉哲介紹台灣人用爭相採購國產鳳梨展現團結；黃偉哲也認為，目前正是紅酒、龍蝦跟台灣鳳梨相互出口的好時機，因為對理念相近的國家而言，若能輸出各自引以為傲的產品給對方，將會是雙贏的局面。

對於這次受訪刊在澳洲媒體上，黃偉哲說，很高興能在澳洲主流媒體上為台灣、台南發聲，尤其澳洲一直是台灣的好朋友，不管是澳洲龍蝦、牛肉或起士，都深獲台灣人青睞。台南則擁有優秀農產品，蘭花、芒果、鳳梨、文旦、荔枝、牛蒡、毛豆等，雙方農產品強項種類不同，相信農產品貿易互補滿足兩地民眾需求，對雙方農民也都有利，樂見這樣的貿易能活躍發展。

歷經多年努力，澳洲在去（2020）年3月同意我國產鳳梨鮮果輸入，而史上首次輸出的台灣鳳梨也在今年3月底抵達澳洲，在嚴格檢疫查驗合格後順利通關，為鳳梨輸澳確立標準通關與商業模式。黃偉哲表示，期待隨台南鳳梨進入產季，未來也能讓澳洲消費者品嘗到台南鳳梨的美味。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南市長黃偉哲「鳳梨換紅酒」自由陣線貿易觀點登上「雪梨晨鋒報」。（圖擷自「雪梨晨鋒報」網頁）

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