為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    「鳳梨換紅酒」 黃偉哲觀點登上澳洲主流報紙為台灣發聲

    台南市長黃偉哲積極推銷台灣本土鳳梨。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲積極推銷台灣本土鳳梨。（記者洪瑞琴攝）

    2021/04/02 10:26

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕自由紅酒、自由鳳梨、自由龍蝦都站在民主陣線！台灣鳳梨與澳洲紅酒都受中國無理打壓，台南市長黃偉哲提出「鳳梨換紅酒」觀點，登上國際媒體雪梨晨鋒報為台灣發聲。

    澳洲近期正蒙受中國強力的貿易抵制，包括紅酒、龍蝦、牛肉等農產品與食品都被限制進口，由於黃偉哲在中國宣布暫停進口台灣鳳梨後，率先提出可將台灣鳳梨銷往澳洲，澳洲的紅酒也可銷來台灣，「鳳梨換紅酒」新穎想法，吸引澳洲記者的目光，因此特地採訪他，希望能了解他如何看待台灣與澳洲的雙邊農產貿易。

    雪梨晨鋒報（The Sydney Morning Herald）是澳洲歷史最悠久、也是該國主流報紙之一，這篇標題為「自由龍蝦、自由鳳梨：因中國貿易戰而產生的新食物同盟」的專題報導，分析因應中國貿易戰點燃，台澳可試圖透過鳳梨跟龍蝦的相互出口創造互惠，記者跨海採訪黃偉哲，分享他於台灣鳳梨出口外銷澳洲的觀點。

    報導中介紹台南市為台灣第2大鳳梨產區，而黃偉哲介紹台灣人用爭相採購國產鳳梨展現團結；黃偉哲也認為，目前正是紅酒、龍蝦跟台灣鳳梨相互出口的好時機，因為對理念相近的國家而言，若能輸出各自引以為傲的產品給對方，將會是雙贏的局面。

    對於這次受訪刊在澳洲媒體上，黃偉哲說，很高興能在澳洲主流媒體上為台灣、台南發聲，尤其澳洲一直是台灣的好朋友，不管是澳洲龍蝦、牛肉或起士，都深獲台灣人青睞。台南則擁有優秀農產品，蘭花、芒果、鳳梨、文旦、荔枝、牛蒡、毛豆等，雙方農產品強項種類不同，相信農產品貿易互補滿足兩地民眾需求，對雙方農民也都有利，樂見這樣的貿易能活躍發展。

    歷經多年努力，澳洲在去（2020）年3月同意我國產鳳梨鮮果輸入，而史上首次輸出的台灣鳳梨也在今年3月底抵達澳洲，在嚴格檢疫查驗合格後順利通關，為鳳梨輸澳確立標準通關與商業模式。黃偉哲表示，期待隨台南鳳梨進入產季，未來也能讓澳洲消費者品嘗到台南鳳梨的美味。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台南市長黃偉哲「鳳梨換紅酒」自由陣線貿易觀點登上「雪梨晨鋒報」。（圖擷自「雪梨晨鋒報」網頁）

    台南市長黃偉哲「鳳梨換紅酒」自由陣線貿易觀點登上「雪梨晨鋒報」。（圖擷自「雪梨晨鋒報」網頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南市「鳳梨接棒」線上活動 餐酒甜點高手玩創意
    2021/04/01 21:56

    南市「鳳梨接棒」線上活動 餐酒甜點高手玩創意
    國台辦秀鳳梨蟲照反批政治操作 陸委會：隔空喊話無濟於事
    2021/04/01 19:09

    國台辦秀鳳梨蟲照反批政治操作 陸委會：隔空喊話無濟於事

    中路最具增值力 合雄5號花園CP值高
    陳明通：中國禁台灣鳳梨進口 不會擴及其他農產品
    2021/04/01 15:29

    陳明通：中國禁台灣鳳梨進口 不會擴及其他農產品
    不是愚人節玩笑！網購台灣鳳梨 可拿50元回饋金
    2021/04/01 12:14

    不是愚人節玩笑！網購台灣鳳梨 可拿50元回饋金
    臺南市今日熱門
    台南總圖近3個月吸引逾25萬人次進場 兒童節系列活動今登場
    2021/03/26 10:57

    台南總圖近3個月吸引逾25萬人次進場 兒童節系列活動今登場

    擁「世界級景觀」黃金海岸自行車道卻無T-Bike 南市府挨批不作為
    2021/03/26 13:10

    擁「世界級景觀」黃金海岸自行車道卻無T-Bike 南市府挨批不作為

    嘉義朴子、好美里、布袋3公車路線 移撥大台南公車營運優惠更多
    2021/03/26 13:37

    嘉義朴子、好美里、布袋3公車路線 移撥大台南公車營運優惠更多

    台南水廠廢舍緊鄰開元國小 陳亭妃促先活化整建停車場
    2021/03/26 13:09

    台南水廠廢舍緊鄰開元國小 陳亭妃促先活化整建停車場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播