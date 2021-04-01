為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    翁茂鍾易服社勞「警涉放水」 麻豆分局：全力配合檢方辦案

    麻豆警分局當年承辦易服社會勞動的業務人員和官田所員警被檢方傳喚到案說明。（記者楊金城攝）

    麻豆警分局當年承辦易服社會勞動的業務人員和官田所員警被檢方傳喚到案說明。（記者楊金城攝）

    2021/04/01 22:05

    相關新聞連結：
    富商翁茂鍾9個月服完2196小時勞動？ 17人涉包庇造假被南檢傳訊

    〔記者楊金城／台南報導〕富商翁茂鍾多年前涉及佳和炒股案被判刑1年定讞，得易服社會勞動，現在傳出他在2012到2013年間於台南官田分駐所易服勞動時疑未實際執行，警方被指涉包庇放水，台南地檢署今天（1日）清晨約談麻豆警分局當年承辦業務人員和官田所員警。

    麻豆分局副分局長徐百瑄今晚說，本案是台南高分檢發交台南地檢署複查翁茂鍾當年易服社會勞動情形，地檢署傳喚當年官田所任職員警和承辦人員共計10人到案說明，以釐清當時有無違失情事，麻豆分局將全力配合偵辦。

    9年前，麻豆分局官田分駐所執行社勞，南檢觀護人依規定派出觀護佐理員去巡查，沒想到翁茂鍾疑多次未到場，簽到薄上卻有簽名，警方被指涉包庇放水，如有員警收受好處，恐涉貪瀆。

    分局員警說，這10名員警有的已退休，有的轉調他職，如今仍在麻豆分局任職的不超過5人。

    員警說，台南地檢署早在3個月前就來約詢調查員警對翁茂鍾服勞動有無違失，今天是清晨6點多發動傳喚、約談行動。

    員警指出，當年易服社會勞動，各分局向台南地檢署申請用人，社勞者多從事清潔工作，但因警察機關畢竟和一般公務機關不同，易服勞動者的陌生人在派出所進出，對勤務、辦案、受理報案確有不妥，後來警察機關就不再申請執行易服社會勞動的用人計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    司法醜聞富商又爆18年前弊案 檢方：未搜索有約談
    2021/04/01 20:19

    司法醜聞富商又爆18年前弊案 檢方：未搜索有約談
    翁茂鍾案》7成涉案檢察官離職 部份不配合調查拒訪
    2021/03/31 23:12

    翁茂鍾案》7成涉案檢察官離職 部份不配合調查拒訪

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    翁茂鍾案》控鏡週刊報導毀名譽 石木欽求償千萬敗訴
    2021/03/26 18:10

    翁茂鍾案》控鏡週刊報導毀名譽 石木欽求償千萬敗訴
    翁茂鍾大動作登廣告反擊 司法院：不予評論
    2021/03/25 16:01

    翁茂鍾大動作登廣告反擊 司法院：不予評論
    司法醜聞案》警署稱將劉柏良、周幼偉函送檢方 後改函報政院
    2021/03/18 19:40

    司法醜聞案》警署稱將劉柏良、周幼偉函送檢方 後改函報政院
    司法醜聞案》翁茂鍾關鍵筆記本列檢證據 警政署調不到
    2021/03/18 14:34

    司法醜聞案》翁茂鍾關鍵筆記本列檢證據 警政署調不到

    臺南市今日熱門
    第一名偵查隊長「暗降」 方仰寧親自解密人事內幕
    2021/03/26 08:09

    第一名偵查隊長「暗降」 方仰寧親自解密人事內幕

    府城無處不飛花 公私協力打造
    2021/03/26 05:30

    府城無處不飛花 公私協力打造

    《台南》護哈赫拿爾森林 竹溪整治費省近億
    2021/03/26 05:30

    《台南》護哈赫拿爾森林 竹溪整治費省近億

    《台南》鑽石級綠建築 九份子國中小將招生
    2021/03/26 05:30

    《台南》鑽石級綠建築 九份子國中小將招生

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播