南市「鳳梨接棒」線上活動 餐酒甜點高手玩創意

今天至7月31日活動期間，遊客至鳳梨接棒店家消費，店家將會提供不同回饋贈送客人。（圖由南市觀旅局提供）

2021/04/01 21:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接鳳梨產季，台南市觀光旅遊局繼上月推出「安心餐廳好運旺來餐」鳳梨入菜大後，第2波再與台南在地餐酒館、甜點店及酒吧合作發起「鳳梨接棒」線上活動，「盡展手段」就是要讓鳳梨多元吃法發揚光大。

這項活動，以鳳梨材料為主軸，參與店家將完成的鳳梨創作上傳至Facebook或Instagram等社群平台，再點名3位餐飲業、甜點業或酒吧調酒師夥伴參與活動，接棒進行鳳梨入菜、甜點或調酒創作，遊客於活動期間（至7月31日止）到鳳梨接棒店家消費，店家將會提供不同回饋贈送客人。

市長黃偉哲說，台南鳳梨才剛開始進入產季，4月至6月為盛產期，南市已與30多家安心餐廳推出期間限定「好運旺來餐」，以鳳梨入菜，結合主廚各樣料理和調飲，這次更邀請餐酒館與甜點界，期望透過各產業合力支持，共同行銷台南鳳梨。

南市觀旅局表示，「鳳梨接棒」線上活動於今天起跑，首位調酒師為台南享譽國際的老屋酒吧「T.C.R.C 前科累累俱樂部」主理人黃奕翔，是台灣酒吧南霸天TCRC的靈魂人物，且TCRC不僅於2016年及2018年曾入選亞洲前50酒吧，也在國際調酒賽事中屢獲佳績，號召志同道合者一同響應挺果農，也邀請民眾來品嚐當令的鳳梨調酒、料理及甜點等創意手作。

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「鳳梨接棒」線上活動首位調酒師「T.C.R.C 前科累累俱樂部」主理人黃奕翔（圖由南市觀旅局提供）

「鳳梨接棒」線上活動各業者將提供不同的鳳梨創作。（圖由南市觀旅局提供）

結合了法式甜點與葡萄酒的有趣小店－「SOMMWHERE 那個那裡」。（圖由南市觀旅局提供）

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