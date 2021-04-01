沒停車格礙眼 「全台最美廟宇山牆」重現風華

祀典武廟山牆之美，全景入框拍好拍滿。（記者洪瑞琴攝）

2021/04/01 21:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國定古蹟台南祀典武廟號稱擁有「全台最美的廟宇山牆」，可惜路邊停車格阻礙景觀，市府決定取消了，朱紅山牆畫出府城最美的天際線，全景入框可以拍好拍滿。

台南祀典武廟 全景入框 拍好拍滿

位在台南中西區舊城歷史核心的祀典武廟，主祀關聖帝君，也是台灣早期建造的關帝廟，朱紅色山牆很搶眼，「台南之美」的經典代表，並與赤崁樓古蹟相輝映；可惜因市區停車需求，市府於2012年劃設停車格供停機車，古色古香減失。

為維護武廟整體古蹟景觀風貌，並兼顧交通安全與順暢，市府決定取消路邊機車停車格，並在地面設置禁止臨時停車線管制停車，「隱蔽消失」9年的山牆全景，終於重現風華。

市長黃偉哲說，台灣祀典武廟為國定古蹟，飛簷斜頂起伏，造型流線秀美，東側土朱壁山牆被譽為「全台最美廟宇山牆」，歷經修復後和周邊赤崁文化園區成了民眾最愛參觀的打卡熱點之一，為妥善保存古蹟風貌，決定取消路邊機車停車格，整體景觀更加協調與美觀，讓民眾盡情感受古蹟之美的視覺饗宴。

南市交通局表示，經與廟方與當地里長協商取得共識後，取消山牆旁停車格，配套措施增設赤崁街停車格，同時設置禁止臨時停車線，實施禁停管制，有助提升行人與車輛通行安全，民眾可使用民族路、忠義路、西門路、成功路及赤崁街等路邊停車位，勿違規停放車輛，該處將會加強取締。

至於兩面禁停標誌，南市交通局表示，民眾完全適應配合後，將會移走或是以其他方式警示提醒。

交通局表示，民眾也可利用市區公車3、5、77路或台灣好行觀光公車99安平台江線到赤崁樓站，免找停車位之苦又不減玩興。

祀典武廟山牆旁之前的路邊停車格，有礙古蹟景觀之美。（市府提供）

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