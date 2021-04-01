為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    南二中學生研發「發光夜跑鞋」 獲新加坡發明展銀牌

    南二中學生研發「發光夜跑鞋」，並透過線上直播科展進行總冠軍賽，最終獲得新加坡e-IDEX發明展銀牌獎。（台南二中提供）

    南二中學生研發「發光夜跑鞋」，並透過線上直播科展進行總冠軍賽，最終獲得新加坡e-IDEX發明展銀牌獎。（台南二中提供）

    2021/04/01 20:33

    ［記者劉婉君／台南報導］台南二中2年級學生林瑞圖、何育翔、張佑敏、許恆瑋、黃郁翔，共同研發「發光夜跑鞋」，參加新加坡e-IDEX發明展，今天下午傳來捷報，獲得銀牌獎及300元新加坡幣獎金。

    2021年e-IDEX發明展由新加坡英華獨立學校主辦，「發光夜跑鞋」於年初投稿參賽後，打敗中國、泰國、印尼、馬來西亞、越南等國的青少年隊伍，晉級前3名，因武漢肺炎疫情影響，今天下午透過線上同步直播科展，再與印度及新加坡角逐總冠軍，5人在長達3小時的總冠軍賽中，以英文簡報、影片及作品實物呈現成果，並與評審進行線上英語問答，最終獲得銀牌獎的佳績。

    團隊隊長林瑞圖表示，為了解決夜跑時光源不足導致意外發生的問題，團隊原本從環保發電發想，在設想壓電片的各種運用方法後，決定嘗試放在球鞋的鞋墊中，因此製作出可以用跑步來發電點亮鞋子的「發光夜跑鞋」。

    過程中，南二中也組成行政與教師團隊，指導學生進行科展主題研究與英文簡報，並在直播設備架設及現場突發狀況排解上提供協助。指導老師涂益郎與楊宗軒說，此次學生獲獎作品最大的優點就是設計成本低廉，未來若能持續改進電力收集，或許可與運動品牌合作推出發光夜跑鞋，克服夜跑時的安全疑慮。

    南二中學生研發「發光夜跑鞋」，並透過線上直播科展進行總冠軍賽，最終獲得新加坡e-IDEX發明展銀牌獎。（台南二中提供）

    南二中學生研發「發光夜跑鞋」，並透過線上直播科展進行總冠軍賽，最終獲得新加坡e-IDEX發明展銀牌獎。（台南二中提供）

    南二中學生研發「發光夜跑鞋」，並透過線上直播科展進行總冠軍賽，最終獲得新加坡e-IDEX發明展銀牌獎。（台南二中提供）

    南二中學生研發「發光夜跑鞋」，並透過線上直播科展進行總冠軍賽，最終獲得新加坡e-IDEX發明展銀牌獎。（台南二中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    發明專利申請量 台積電稱霸全國
    2021/03/11 05:30

    發明專利申請量 台積電稱霸全國
    超霸氣登場箱！由便宜半價餐做登場示範 網笑：「浪費才能」
    2021/02/23 19:30

    超霸氣登場箱！由便宜半價餐做登場示範 網笑：「浪費才能」

    中路最具增值力 合雄5號花園CP值高
    小編精選》請收下我的膝蓋！ 這些超酷作品網友看到都跪了
    2021/02/13 17:00

    小編精選》請收下我的膝蓋！ 這些超酷作品網友看到都跪了
    臺南市今日熱門
    第一名偵查隊長「暗降」 方仰寧親自解密人事內幕
    2021/03/26 08:09

    第一名偵查隊長「暗降」 方仰寧親自解密人事內幕

    府城無處不飛花 公私協力打造
    2021/03/26 05:30

    府城無處不飛花 公私協力打造

    《台南》護哈赫拿爾森林 竹溪整治費省近億
    2021/03/26 05:30

    《台南》護哈赫拿爾森林 竹溪整治費省近億

    《台南》鑽石級綠建築 九份子國中小將招生
    2021/03/26 05:30

    《台南》鑽石級綠建築 九份子國中小將招生

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播