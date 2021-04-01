南二中學生研發「發光夜跑鞋」 獲新加坡發明展銀牌

南二中學生研發「發光夜跑鞋」，並透過線上直播科展進行總冠軍賽，最終獲得新加坡e-IDEX發明展銀牌獎。（台南二中提供）

2021/04/01 20:33

［記者劉婉君／台南報導］台南二中2年級學生林瑞圖、何育翔、張佑敏、許恆瑋、黃郁翔，共同研發「發光夜跑鞋」，參加新加坡e-IDEX發明展，今天下午傳來捷報，獲得銀牌獎及300元新加坡幣獎金。

2021年e-IDEX發明展由新加坡英華獨立學校主辦，「發光夜跑鞋」於年初投稿參賽後，打敗中國、泰國、印尼、馬來西亞、越南等國的青少年隊伍，晉級前3名，因武漢肺炎疫情影響，今天下午透過線上同步直播科展，再與印度及新加坡角逐總冠軍，5人在長達3小時的總冠軍賽中，以英文簡報、影片及作品實物呈現成果，並與評審進行線上英語問答，最終獲得銀牌獎的佳績。

團隊隊長林瑞圖表示，為了解決夜跑時光源不足導致意外發生的問題，團隊原本從環保發電發想，在設想壓電片的各種運用方法後，決定嘗試放在球鞋的鞋墊中，因此製作出可以用跑步來發電點亮鞋子的「發光夜跑鞋」。

過程中，南二中也組成行政與教師團隊，指導學生進行科展主題研究與英文簡報，並在直播設備架設及現場突發狀況排解上提供協助。指導老師涂益郎與楊宗軒說，此次學生獲獎作品最大的優點就是設計成本低廉，未來若能持續改進電力收集，或許可與運動品牌合作推出發光夜跑鞋，克服夜跑時的安全疑慮。

南二中學生研發「發光夜跑鞋」，並透過線上直播科展進行總冠軍賽，最終獲得新加坡e-IDEX發明展銀牌獎。（台南二中提供）

南二中學生研發「發光夜跑鞋」，並透過線上直播科展進行總冠軍賽，最終獲得新加坡e-IDEX發明展銀牌獎。（台南二中提供）

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