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    1株蘭花開出500朵花 勇奪南市議長盃蘭花賽總冠軍

    黃基城花了5年的時間精心栽培出的春石斛，一次開出500朵花。（記者蔡文居攝）

    黃基城花了5年的時間精心栽培出的春石斛，一次開出500朵花。（記者蔡文居攝）

    2021/04/01 13:07

    〔記者蔡文居／台南報導〕一株蘭花可以開出500朵花，台南市蘭藝協會常務理事黃基城花了5年時間精心栽培的春石斛蘭花，從最初只有1枝花梗到現在已擴增為40枝，每株有10幾朵花，花量多達約500朵，十分漂亮，勇奪全場總冠軍，今天在台南市議長盃蘭花比賽展出，成為全場焦點。

    黃基城說，他從事花蘭栽培已有40年之久，這株開出500朵花朵的春石斛，已栽培5年，他是從最初的1枝花梗小苗開始栽培，3年多前，它只有3枝花梗，但花朵開得漂亮，參加台灣花展獲得冠軍的藍帶獎，之後倍數增長，現在已長到40枝花梗、約500朵花。

    黃基城說，參加蘭展得到藍帶獎後，有澳洲的蘭花業者慕名要來參觀，一般只要喜歡，價格談攏，就會當場被買走，後來因踫到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而無法來台，否則這盆春石斛恐怕已不在台灣。

    蘭藝協會總幹事楊順發說，春石斛的花期約1個月左右，目前這株獲得總冠軍的春石斛已開了約3星期，其新增的花梗1枝就值5、6000元，可說是極品。

    台南市議長盃爭奇鬥豔蘭花比賽，共有近500盆蘭花參賽，今天由議長郭信良及議員王錦德等多名議員共同主持開展記者會，即日起至4月5日在市議會大廳展出，品種有嘉德麗雅蘭、蝴蝶蘭、仙履蘭、萬代蘭、秋石斛、春石斛、文心蘭及天鵝蘭等，開放時間為每天上午8點到下午5點，清明連假期間仍然開放參觀。

    這盆春石斛，花梗多達40枝，每株有10幾朵花，花量約500朵，勇奪全場總冠軍。（記者蔡文居攝）

    這盆春石斛，花梗多達40枝，每株有10幾朵花，花量約500朵，勇奪全場總冠軍。（記者蔡文居攝）

    台南市議長盃爭奇鬥豔蘭花比賽，即日起至4月5日在市議會大廳展出，議會召開記者會歡迎大家來參觀。（記者蔡文居攝）

    台南市議長盃爭奇鬥豔蘭花比賽，即日起至4月5日在市議會大廳展出，議會召開記者會歡迎大家來參觀。（記者蔡文居攝）

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