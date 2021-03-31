兒童免費、文創好禮 台南連假「遊」好康

山上花園水道博物館準備好禮，送給第100萬名參訪遊客。（南市文化局提供）

2021/03/31 22:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕兒童節連續假期將至，為搶攻觀光商機，台南市政府文化局的左鎮化石園區推出12歲以下小朋友免費進場的優惠，山上花園水道博物館則準備100萬參觀人次的紀念好禮，邀請各地民眾前來一遊，享受親子樂趣。

左鎮化石園區的「兒童節遊園趣」活動，12歲以下小朋友在4月2日至5日期間，只要持身份證明文件，即享免費進場優惠。

最受小朋友喜愛的彩繪魔法體驗，也推出買1送1優惠，讓孩子能一次創造出2種屬於自己的個性動物，或與兄弟姊妹們分享。

紀念品商店也同時推出「恐龍成雙」與「KIKIKOKO帶回家」的活動，只要購買指定系列的模型，買1隻就送1隻，消費滿額更能獲贈可愛的吉祥物冰箱貼或鑰匙扣。

人氣景點山上花園水道博物館在連假期間，除了為兒童節規劃的探索活動與獎品外，預計參訪人次也將突破100萬，文化局已備妥豪華大禮來迎接貴客。

第100萬人次的參訪幸運兒，將可獲得文化局提供的「1年無限入園門票」，以及系列的文創紀念品做為賀禮；第100萬人次的前1名及後1名入園民眾也有紀念品，以感謝各界對水道博物館的熱烈支持。

另外，台南市政府觀光旅遊局的虎頭埤風景區，4月2日至5日連假期間，除了蘭花特展、音樂演出、小農市集之外，也推出「老照片今昔對照闖關送優惠」的活動，歡迎民眾來挑戰。

左鎮化石園區在兒童節連假期間，推出12歲以下小朋友免費進場的優惠。（南市文化局提供）

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