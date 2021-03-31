限水！ 政院將補助受損產業

蘇貞昌今天出席台南鹽田太陽光電場啟用儀式，對於限水造成的影響，他已指示相關部會針對受損害的產業、人民，盡全力給予相關補助。（記者楊金城攝）

2021/03/31 20:59

〔記者李欣芳／台北報導〕因應嚴峻水情，4月6日起台中、苗栗將實施「供5停2」限水措施。行政院長蘇貞昌今天表示限水實為不得已，也勢必影響人民的生活與產業，他已指示相關部會針對受損害的產業、人民，盡全力給予相關補助。政院發言人羅秉成今晚受訪表示，蘇院長是做政策上的指示，具體作法由經濟部盤點後提出。

目前已有民進黨立委建議政府針對受衝擊產業減免綜所稅、營所稅、營業稅等，由於分區限水衝擊用水量大的美髮業、洗衣業等小規模商家生計，政府若給予減稅等補助，美髮業、洗衣業者未來可望因而受惠。

蘇貞昌今天南下出席台南鹽田太陽光電場啟用儀式，針對限水問題，他說，老天爺沒有下雨，以致於水情非常嚴峻，所以不得已，必須做相關的節約與限水措施，因此當然會影響到人民的生活，甚至產業。

蘇揆表示，因此，他特別拜託經濟部長王美花及相關部會，「對於受損害的產業，或相關的人民，我們都會盡全力給予相關的補助」。

羅秉成進一步受訪表示，針對第一階段停灌，政府已有停灌補助，蘇院長昨主要是對於因限水受衝擊產業，指示部會評估具體措施，看是減稅補助或現金補助，若渉及減稅，將進一步會同財政部研議。

此外，行政院副院長沈榮津今天主持中央災害防救委員會會議時表示，今年旱情仍持續中，請農委會配合經濟部抗旱水源緊急利用等相關計畫，持續推動農損減災及救助策略，同時因應氣候變遷趨勢，調整防災重點，預為超前部署。

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