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    南市議會4/16召開定期會 安排捷運路網專案報告

    台南市議會召開程序委員會，敲定自4月16日至6月24日召開定期會。（記者蔡文居攝）

    台南市議會召開程序委員會，敲定自4月16日至6月24日召開定期會。（記者蔡文居攝）

    2021/03/31 20:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午召開程序委員會，會中敲定自4月16日至6月24日召開第5次定期會，為期70天，其中，4月19日起並安排有「南市先進運輸系統整體路網規劃」等多項專案報告。

    南市議會第3屆第5次定期會，今天下午召開第1次程序委員會，由程委會召集人、議長郭信良主持，包括議員李中岑、蔡育輝、林志展、李宗翰、周奕齊、吳禹寰及盧崑福等程序委員出席，市府則由副市長戴謙、秘書長方進呈及民政局長姜淋煌代表列席。

    會中針對議事日程表草案進行討論，確定第5次定期會自4月16日至6月24日召開，並要求市府依規定於4月2日前將墊付案送會。

    市議會表示，這次定期會程於4月16日開幕及進行市長施政總報告；4月19日（上午）進行「南市先進運輸系統整體路網規劃」專案報告；4月20日（上午）「南市因應農漁產滯銷之策略與措施」專案報告；4月21日（上午）「南市市地重劃等新開發區域六大管線規劃及施工計畫」專案報告；21日（下午）「市府新設原住民族事務委員會、客家事務委員會之業務職掌及施政方針」專案報告。

    4月23日至5月10日各部門業務報告及質詢；5月11日至6月10日（上午）市政總質詢（含自由發言）。

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