台南未繼承土地超過9萬筆 面積有746個河樂廣場大

南市超過9萬筆未繼承土地，市府呼籲民眾注意，別輕易放棄自己的權利。（南市地政局提供）

2021/03/31 18:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕你可不可能有未繼承土地？至去（2020）年底，南市未辦繼承土地有9萬3997筆，面積逾1149公頃，大約是746個河樂廣場的面積大小，若逾期仍未申辦，將遭政府公開標售，對繼承人權益影響很大。

南市地政局表示，截至去年底為止，南市逾期未辦繼承登記土地有9萬3997筆，面積1149餘公頃；建物3186棟，樓地板面積計6萬餘坪。另外，今年4月1日將再公告1萬3669筆土地，面積近181公頃及499棟建物，樓地板面積為1萬760坪。

地政局說，未辦繼承土地原因，不外乎是年代久遠沒有繼承人，或是家族傳宗接代繼承人太多 ，甚至「古早時」土地登記制度與資訊不發達，後代根本不知道祖先有留下土地要辦繼承，地政單位花費功夫從現有土地資料尋線找人。

地政局表示，被繼承人死亡後所遺留的不動產，從死亡之日起逾1年未至地政機關辦理繼承登記，地政機關會每年4月1日公告繼承人應於3個月內向地政事務所申請繼承登記，逾期未申請，即列冊管理15年，逾期仍未申請繼承登記，則移請財政部國有財產署公開標售，對繼承人權益影響很大，民眾不要輕易放棄自己的權利。

地政局表示，每年未辦理繼承的公告資料，會揭示於土地及建物所在地的地政事務所、區公所公布欄，及被繼承人原戶籍所在地的區公所、村里辦事處公布欄，另外民眾也可以在地政局或各地政事務所的網頁點選查看公告資料，繼承不分性別，男女法定繼承人都有繼承遺產的權利。

台南有超過9萬筆未繼承土地，面積有746個河樂廣場的大小。（記者洪瑞琴攝）

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