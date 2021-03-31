台南加強稽查孑孓防登革熱 明起最重罰15000元

台南市登革熱防治中心派員巡視加強查緝，消除孳生源。（衛生局提供）

2021/03/31 17:41

〔記者王姝琇／台南報導〕天氣逐漸變熱，蚊蟲孳生繁衍快速，台南市登革熱防治中心表示，據防疫策略蚊蟲密度分期已進入「上升期」，提醒民眾自4月1日起將加強戶內外積水容器稽查，一旦查獲孑孓就會逕行舉發，並依傳染病防治法裁處新台幣3000元以上、15000元以下罰鍰。

台南市登革熱防治策略依照氣溫、雨量及病媒蚊密度等條件，將全年度分為整備期、上升期、高原期、下降期、緩和期。自4月1日起，天氣將進入高溫、多雨的型態，依分期時序亦處於上升期，此時環境條件利於蚊蟲孳生，登革熱病媒蚊密度呈上升趨勢，登革熱傳播風險提升，不容輕忽。

登革熱防治中心提醒，4月1日起，台南市公、私場所之所有人、管理人或使用人應主動清除場所內之登革熱病媒蚊孳生源，一經查獲病媒蚊孳生源，將依傳染病防治法第25條及第70條規定，逕行舉發並處新臺幣3000元以上、15000元以下罰鍰。呼籲全民一起清除家戶及環境中的積水容器，防止病媒蚊孳生，落實「巡、倒、清、刷」，外出也要做好防蚊措施，避免被蚊蟲叮咬。

此外，台南市登革熱防治中心今天辦理「110年度化學防治人員教育訓練」，包含登革熱疫情監測與防治策略、病媒蚊抗藥性、誘卵桶與孳生源及化學防治機具操作及演練等，不斷精進防疫人員本職學能，使病媒蚊無所遁形。

台南市登革熱防治中心今天辦理化學防治人員教育訓練，精進防疫人員本職學能，使病媒蚊無所遁形。（衛生局提供）

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