城西焚化廠更新爐招商 環保局：若順利113年底除役

台南市城西焚化廠營運超過20年，將進行汰舊換新。（記者蔡文居攝）

2021/03/31 16:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市城西焚化廠營運超過20年將進行汰舊換新，南市環保局今天下午舉辦招商說明會，指更新爐正式營運後城西焚化廠才會除役，若一切順利，預計民國113年底除役。

環保局今天在成功大學舉辦「台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉促參案招商說明會」，國內外具備焚化廠相關營建、操作廠商與設備商等12家與會。

環保局長謝世傑表示，南市是少數規劃將老舊焚化廠汰換更新的縣市，未來更新後，特許年限25年，包括興建期3年加營運22年共25年，投資金額至少54億元以上。

他表示，汰舊換新的城西焚化廠更新爐，採BOT模式辦理，民間機構投資新建並營運，營運期滿後營運權歸還政府。與現營運20多年的城西焚化爐相較，未來更新爐在排放標準設計上都會加嚴，環境效益方面，空品更為優化，粒狀物減少74%、硫氧化物減少80%、一氧化碳減少41%等。廢水處理維持廠內循環處理「零排放」，發電效率由現今17%大幅提高到25%以上。

環保局表示，隨著生活型態改變，家戶垃圾日益多元，城西焚化廠處理量能已不符需求，汰換更新已是必要，而且環保科技一日千里，更新爐的環保設備會更理想。

環保局表示，不少廠商會後展現高度參與投資意願，說明會後仍歡迎業界提出意見建議，環保局都會納入規劃參考，歡迎有投資意願的企業踴躍參與，與市府共創雙贏。

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