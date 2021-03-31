台南郵局與農會合作！關廟鳳梨也可用「i郵購」購買

台南郵局與關廟農會合作，聯手賣鳳梨。（記者吳俊鋒攝）

2021/03/31 16:40

［記者吳俊鋒／台南報導］遠近馳名的台南「關廟鳳梨」，目前進入盛產期，中華郵政再度與當地農會合作，在網路商城上架頂級的金鑽禮盒，為落實公益，每箱還捐出10元，幫助弱勢團體，以實際行動力挺優質的國產水果。

「旺萊郵我挺」宣傳活動，今天在關廟區農會食品加工廠舉行，市長黃偉哲應邀代言，明起正式開賣，持續至金鑽鳳梨產季尾聲的5月28日。

黃偉哲指出，關廟鳳梨進入採收期，由於農會已建立優質的市場品牌，訂單大排長龍，就像蘇伊士運河3、400艘等候通過的船隻一樣，工作團隊開始忙碌。

黃偉哲也鼓勵農民，栽培管理時顧好品質，對消費者有保障，經營才能永續，感謝郵政通路力挺台南鳳梨，透過網購平台帶動宅經濟，讓民眾安心採買，市政府也會全力配合推廣工作，再衝高銷售量。

台南郵局長黃良江提到，去年首度與關廟農合作賣鳳梨，繳出3000箱的成績單，希望這次可以再創新高；網路商城接下來還會繼續幫忙銷售芒果與文旦。

黃良江說，消費者可透過i郵購，或至各地窗口訂購關廟鳳梨，每銷售1箱，就捐款10元給財團法人基督教芥菜種會，幫助弱勢團體，挺農民兼做公益。

黃良江強調，選用的優質金鑽鳳梨，從產地即時配送，每箱約10台斤，原價450元，優惠價含運費368元，4月1日上午10點於i郵購提供早鳥搶購價318元，限量100箱。

關廟區農會總幹事陳愛妹表示，從本土鳳梨遭惡意棄單的事件裡，看到了台灣人的團結，訂單瘋狂湧入，感謝政府釋出優惠方案，加上各單位、企業的踴躍認購。

陳愛妹也籲請國人多食用優質的關廟鳳梨，營養又好吃，向郵局訂購，還可以做公益，真的值得推薦。

旺萊郵我挺的宣傳活動，包含關廟區長李賢村、歸仁戶政事務所主任凃秀惠，以及市議員郭鴻儀、杜素吟、吳禹寰、許又仁，還有地方各界等都到場，全力支持優質的國產鳳梨。

台南郵局與關廟農會合作，聯手賣鳳梨。（記者吳俊鋒攝）

台南郵局與關廟農會合作，聯手賣鳳梨。（記者吳俊鋒攝）

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