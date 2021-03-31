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    台江文化季邁入第12年 「台江幻想曲」系列活動熱鬧到9月

    2021台江文化季將於4月至9月推出一系列多元的活動。（記者劉婉君攝）

    2021台江文化季將於4月至9月推出一系列多元的活動。（記者劉婉君攝）

    2021/03/31 16:13

    ［記者劉婉君／台南報導］台江文化季今年邁入第12年，系列活動以「台江幻想曲」為主題，將從4月一直進行到9月，長達近半年的時間，呈現多元藝術魅力。

    今年也是台江文化中心開館滿2週年，台江文化季4月至6月將安排戶外大型馬戲團演出、劇場表演、圖書館活動、社區巡演及展覽，5月至9月則結合台南社區大學台江分校，推出社區音樂會、藝文社團博覽會及大道公遊學，帶給民眾不同的藝術參與感受。

    4月10日晚上7時邀請FOCA福爾摩沙馬戲團演出，周邊還有創意市集；台江劇場以親子為主題規劃系列演出，包括4月24日蘋果劇團的「魔法故事外送員」及5月29日豆子劇團帶來「愛的煩惱」，還有明日和合製作所導演洪千涵和編劇吳彥霆首度擕手合作的《小路決定要去遠方》，透過參與式劇場的演出方式，將台江劇場轉換成無固定觀眾席的表演觀看空間，引導觀眾行動，一起參與並完成故事。

    台江文化中心與台南社大台江分校推動「為家鄉寫歌作曲」計畫， 將在4月16日舉辦「望台江-為台灣寫歌作曲」音樂會，將發表台南社大台江作曲班創作的「台江曲」。

    另外還有4月25日台南市民族管絃樂團-陳筱喬作品音樂會「葳蕤」，6月19日達康.come劇團新作「三口組」；台江文化中心駐館的滯留島舞蹈劇場，將於6月19、20日以台江文化中心戶外園區為舞台，帶領身心障礙舞者演出「生命的長河」等。

    2021台江文化季將於4月至9月推出一系列多元的活動。（記者劉婉君攝）

    2021台江文化季將於4月至9月推出一系列多元的活動。（記者劉婉君攝）

    2021台江文化季將於4月至9月推出一系列多元的活動。（記者劉婉君攝）

    2021台江文化季將於4月至9月推出一系列多元的活動。（記者劉婉君攝）

    2021台江文化季將於4月至9月推出一系列多元的活動。（記者劉婉君攝）

    2021台江文化季將於4月至9月推出一系列多元的活動。（記者劉婉君攝）

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