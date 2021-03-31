「永康」成台南代名詞 將新增7開發區公共設施

美輪美奐的台南市總圖書館新館，即位在永康砲校重劃開發案新基地。（記者洪瑞琴攝）

2021/03/31 16:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南自縣市合併後，永康位處核心地帶，為因應地區發展需求，市府在永康區南市都市計畫通盤檢討審定後，現正積極開辦7區開發案，預計總開發面積約65.8公頃，可無償取得公共設施用地面積約27.2公頃，挹注公共建設。

市長黃偉哲開辦7個開發區，除了去（2020）年已啟動「永康區崑大路市地重劃」、「永康區六甲頂醫療專用區市地重劃」、「永康二王市地重劃」外，今年亦將啟動「永康區大同市地重劃」及「永康區竹園市地重劃」，明年則預計啟動「永康區五王市地重劃」及「永康區永康車站產業專用區市地重劃」。

7案預計總開發面積約65.8公頃，開發後可建築用地及產業專用區用地約33.6公頃、無償取得公共設施用地面積約27.2公頃。

南市地政局長陳淑美表示，永康區周邊相關重大建設陸續到位，如台南科學工業園區、高鐵台南站、永康科技工業區及台灣歷史博物館，觀光、商務住宿需求日益殷切，因此市府積極投入永康區重大建設。

除了這7個開發區，南市現已完成「永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收（一期）」、「永康物流及轉運專區市地重劃」、及「新設鹽行國中暨附近地區區段徵收」等3案，共155.7公頃，取得可建築用地83.4公頃，無償取得公共設施用地72.3公頃，打造充裕的綠地公園及優質環境。

南市地政局表示，永康已經是全市人口最多的行政區，已超過23.5萬人，相關產業及用地需求量大為增加，加上大灣交流道的增設，永康區交通核心樞紐的優勢，可望未來發展為南市新重鎮。

永康區是南市人口最多的行政區，高樓大廈新建案林立。（記者洪瑞琴攝）

永康區開發區示意圖。（圖由南市地政局提供）

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