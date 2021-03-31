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    西川滿唯一現存日記復刻出版 看見戰後初期西川滿與日本社會

    台灣文學館出版《西川滿日記》，資深台灣文學研究者張良澤（前排左）、台文館長蘇碩斌（前排中）、台南文化獎得主潘元石等人均出席。（記者劉婉君攝）

    台灣文學館出版《西川滿日記》，資深台灣文學研究者張良澤（前排左）、台文館長蘇碩斌（前排中）、台南文化獎得主潘元石等人均出席。（記者劉婉君攝）

    2021/03/31 15:26

    ［記者劉婉君／台南報導］日治時期在台日本作家西川滿，3歲隨父母來台，1945年日本戰敗後離台，1999年辭世，資深台灣文學研究者也是作家張良澤於2010年取得1本西川滿目前唯一僅見的日記，最近由國立台灣文學館付梓出版，張良澤今天在新書發表會上，也述說他與西川滿初次見面時的故事。

    該本日記記載的日期為昭和22年（1947年）3月30日至昭和23年（1948年）3月30日，原由西川滿的兒子西川潤收藏，西川潤於2010交給張良澤，期待西川滿研究者有機會看到，進而研究日記裡記載的思想與文學。此次出版的《西川滿日記》包括中譯本及復刻本，封面設計由版畫家洪福田操刀。

    台文館今天舉辦新書發表會，張良澤、台南文化獎得主潘元石、台文館長蘇碩斌、藝術家陳飛豪及研究者鳳氣至純平均出席，張良澤也分享他在日本期間曾拿著西川滿大學時的論文，第1次拜訪西川滿，當時西川滿非常高興，也透露當年因西川滿的字不好看，和新婚妻子沒有去度蜜月，而是由妻子照著他的稿子幫忙抄寫論文。

    西川滿在台灣居住36年，台灣的民俗、風土、神話、傳說成為他創作的源泉，台文館表示，這本日記是了解西川滿與戰後初期日本社會的重要書籍。封面設計由版畫家洪福田操刀，以蓮花及蓮蓬（子）象徵西川滿文學之花盛開及結果，也指西川滿在台灣及日本的生命經驗。

    今天的新書發表會上也限量販售紀念藏書票版，藏書票為洪福田所繪製的西川滿，吸引不少民眾一早就在現場排隊。

    張良澤在新書發表會上，秀出西川滿日記的原件，並分享他與西川滿第1次見面的故事。（記者劉婉君攝）

    張良澤在新書發表會上，秀出西川滿日記的原件，並分享他與西川滿第1次見面的故事。（記者劉婉君攝）

    《西川滿日記》分為復刻本及中譯本，限量的藏書票版，藏書票為版畫家洪福田的作品。（記者劉婉君攝）

    《西川滿日記》分為復刻本及中譯本，限量的藏書票版，藏書票為版畫家洪福田的作品。（記者劉婉君攝）

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