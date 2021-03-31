遭南北空污夾擊 台南環團籲兒童節站出來為孩子爭取呼吸權

台南市空污防護自救會召集人陳建明呼籲大家4月4日到高雄參加反空污大遊行。（記者蔡文居攝）

2021/03/31 15:05

〔記者蔡文居／台南報導〕環保團體發起4月4日兒童節在高雄舉辦反空污大遊行，台南市空污防護自救會今天表示，台南市遭南北大型固定污染源夾擊，學童的健康空氣呼吸權與戶外活動權嚴重遭受侵犯，呼籲大家當天站出來到高雄，為孩子爭取最基本的健康空氣呼吸權！

台南市空污防護自救會召集人陳建明表示，我們台南無辜的孩子們在戶外活動吸入北從六輕、中火，南從興達港、中鋼等而來的「毒空氣」，特別在空污高峰期的運動會中，全校師生更是吸入大量有毒懸浮微粒。

陳建明表示，環保署的不積極作為，調高風險警戒值、校園室內空品管制標準不明確、空污防制基金分配不公，加上地方政府對中央不積極申訴與溝通，讓學童在成長關鍵期長時間曝露在室內外的髒空氣與毒空氣中，造成長久的傷害。

他表示，台積電與其相關產業鏈，數萬人陸續進駐台南，另一群孩子開始在這台南空污高風險區域生活成長，台南市政府與中央政府為這群孩子準備了什麼？

他說，愛孩子，不是用說的，請努力採取行動！無論是全速減煤，或是預先警示與防護措施，都必須持續加強。4月4日下午1點，集合地點在高雄市政府前，請各位家長與長輩站出來，為孩子們爭取最基本的健康空氣呼吸權！

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