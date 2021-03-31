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    南市區漁會改選理監事 當權派恐被翻盤

    台南市警局派駐警力維持現場秩序。（記者王姝琇攝）

    台南市警局派駐警力維持現場秩序。（記者王姝琇攝）

    2021/03/31 14:46

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市區漁會今天（31日）舉辦代表大會改選第11屆理、監事，由61席會員代表投票選出，各陣營原掌握席次差距相當近，讓今天投票現場顯得非常緊張；時過中午開票結果出爐，據知情人士分析，以台面席次來看翻盤機率相當大，也讓原本五五波的膠著選情出現巨大變化。

    南市區漁會今天上午舉辦代表大會選出理事15席、監事5席，並預計於4月12日召開理監事會，聘任總幹事和選舉新任理事長、常務監事。由於漁會總幹事遴選聘任，關係到漁會系統地方勢力消長，同時更被視為是下屆市長選舉的重要布局，過程暗潮洶湧。

    此次登記候聘總幹事的有現任總幹事吳春銀的兒子黃彥儒、市議員黃麗招的女兒林鈺昕，與區漁會員工黃崇修，其中又以黃彥儒和林鈺昕最被外界看好，在3月20日選出61席會員代表後，雙方仍呈現五五波膠著。另有意爭取理事長則包括前台南農產運銷公司總經理林士傑，以及南市區漁會理事蔡鴻榮。

    為確保漁會選舉能順利進行，防止暴力介入，南市警局今天出動10多名警力在現場維持秩序，並全程錄影蒐證查賄制暴；會議一開始即有會員代表提出變更議程，讓原訂應先討論報告事項後再進行投開票的程序，改而先進行投開票，討論事項則決議擇日再召開代表大會，讓部分代表不滿，認為應維持原流程照章辦事，雙方陣營起了爭執，現場氣氛一度緊張，後來仍決議先投開票。

    時過中午完成開票，原五五波的膠著選情出現變化，知情人士分析，目前選出15席理事中超過3分之2是傾向支持林鈺昕任總幹事，新任理事長部分也顯示林士傑佔上風，這也代表原漁會勢力將被翻盤。接下來，南市區漁會預計將於4月12日召開理監事會，聘任總幹事和選舉新任理事長、常務監事，但也有代表提及不排除提前召開。

    南市區漁會今天舉辦代表大會改選第11屆理、監事，引起各界關注，還有不少人在外場圍觀。（記者王姝琇攝）

    南市區漁會今天舉辦代表大會改選第11屆理、監事，引起各界關注，還有不少人在外場圍觀。（記者王姝琇攝）

    南市區漁會今天舉辦代表大會改選第11屆理、監事，由61席會員代表投票選出，開票過程相當緊張。（記者王姝琇攝）

    南市區漁會今天舉辦代表大會改選第11屆理、監事，由61席會員代表投票選出，開票過程相當緊張。（記者王姝琇攝）

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