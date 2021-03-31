台灣好行關子嶺線4/2重新出發 菱波官田線7月上路

原「台灣好行」關子嶺故宮南院線，調整為關子嶺線，將在清明連假的4月2日起重新出發。（圖由西拉雅管理處提供）

2021/03/31 12:05

〔記者楊金城／台南報導〕為讓前往台南後壁、關子嶺溫泉區的遊客更便捷，西拉雅國家風景區管理處推動的「台灣好行」關子嶺故宮南院線，更名為「台灣好行」關子嶺線，調整路線的停靠站點，在清明連假的4月2日起重新出發，僅在週六、週日和國定假日行駛。

西拉雅管理處說，「台灣好行」關子嶺線的停靠站點調整，讓遊客假日出遊安排行程更方便更機動，調整後的路線將同步增加班次、縮短班距，趕快趁著清明連假安排一場小旅行，體驗全新的「台灣好行」關子嶺線吧。

「台灣好行」關子嶺線新路線首站由高鐵嘉義站出發，沿途經過南靖火車站、後壁火車站、白河轉運站，和新增站點號稱「甕仔雞一條街」的白河仙草埔站，還有路線最重要的寶泉橋站及關子嶺站。假日行駛班次也由原來的1日6班次，增加為1日12班次，讓遊客出遊變得更方便。

西拉雅管理處說，「台灣好行」關子嶺線串聯關子嶺泥漿溫泉、台灣經典小鎮後壁、白河蓮花之鄉，遊客也可以透過轉乘大台南公車玩遍鄰近周邊景點如後壁小南海風景區、無米樂後壁菁寮、關子嶺火山碧雲寺、水火同源等，未來也將推出套票，只要出遊前在網路上購買，就能享有店家專屬優惠，怎麼玩都划算，搭配部分店家行動支付功能，用一支手機就能輕鬆出遊。

西拉雅管理處處長許主龍說，「台灣好行」關子嶺線，沿線景點豐富，可到關子嶺遊玩、泡湯，也能到菁寮老街體驗割稻飯與騎著自行車今夏漫遊白河賞蓮，管理處也正籌備全新的「台灣好行」菱波官田線，預計7月通車，值得遊客期待。

遊客可搭乘「台灣好行」關子嶺線到後壁菁寮老街體驗吃割稻飯。（圖由西拉雅管理處提供）

「台灣好行」關子嶺線新增站點為號稱「瓮仔雞一條街」的白河仙草埔站，遊客可品嘗現烤甕仔雞。（圖由西拉雅管理處提供）

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