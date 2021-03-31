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    東吳大學2視障生單車環島圓夢 逾80人同行守護

    東吳大學社工系全盲生王士朋（協力車後座）由哲學系學妹鄭佩芬協助，一圓環島夢，其他參與的同學及校友也一路同行。（記者劉婉君攝）

    東吳大學社工系全盲生王士朋（協力車後座）由哲學系學妹鄭佩芬協助，一圓環島夢，其他參與的同學及校友也一路同行。（記者劉婉君攝）

    2021/03/31 12:08

    ［記者劉婉君／台南報導］東吳大學社工系全盲生王士朋與法律系博士班視障生金希，2人踏上腳踏車，朝環島的夢想前進，27日與逾80位學生、校友一路同行，昨晚在台南市鹿耳門天后宮歇息後，一早朝屏東前進，預計4月4日返回學校。

    東吳大學單車環島活動今年邁入第9屆，第1次有視障生加入，王士朋和金希2人分別在哲學系2年級學妹鄭佩芬及台北展翼視障團體志工邱森家的協助下，騎乘協力車隨車隊出發，2人事前經過4個月的飛輪訓練，加強體力，一路上則信任前方同伴的帶領行進。

    王士朋於2019年已從東吳法律系畢業，今年將完成輔系社工系的學業，他說，一直很想用自己的方式認識台灣這一塊土地，坐車太簡單，走路又太難，腳踏車則是折衷的方式，剛好學校有這樣的環島活動，去年因為武漢肺炎疫情而取消，今年終於成行，一路上他非常雀躍，截至今天為止，預計將完成超過500公里的路程，希望能寫下人生的新紀錄。

    金希在中國擔任律師，2018年來台進修，目前是東吳法律系博2生。他說，到台灣後非常熱愛這片土地和人民，腳踏車環島是非常有挑戰性的項目，他想藉由這樣的機會，用車輪感受台灣的風土民情，也讓更多人可以認識到視障者的真實能力，以及感受到東吳包容平等的精神。

    鄭佩芬說，以前沒有騎過協力車，很多地方還在學習調整，過程中很累，要學很多東西，但她會繼續努力。

    邱森家表示，因為擔任展翼視障團體的志工，在環島之前即已和金希磨合，所以騎乘起來比較輕鬆。

    此次活動總召為企管系2年級許惠淳，她說，協力車的車身較長，過程中團隊其他參與者會盡量配合2組協力車的步伐，盡量讓他們維持在車隊中間，幫忙注意車子狀況。

    東吳大學法律系博士班視障生金希（後），在視障團體志工邱森家協助下，踏上環島旅程。（記者劉婉君攝）

    東吳大學法律系博士班視障生金希（後），在視障團體志工邱森家協助下，踏上環島旅程。（記者劉婉君攝）

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