為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    獨家》擴大清淤5水庫 南水局將投入4.4億

    陸軍工兵訓練中心今進駐阿公店水庫清淤，以增加整體水庫蓄水空間。（記者陳文嬋攝）

    陸軍工兵訓練中心今進駐阿公店水庫清淤，以增加整體水庫蓄水空間。（記者陳文嬋攝）

    2021/03/30 22:58

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕水利署抗旱今年水庫清淤創新高，南區水資源局將投入4.4億元，擴大清淤5座水庫，其中，高屏堰清淤量已達目標值3分之1，陸軍工兵訓練中心今進駐阿公店水庫清淤，以增加整體水庫蓄水空間。

    台灣面臨56年來最嚴重乾旱，水利署要化危機為轉機，加強水庫清淤，要增加蓄水空間，今年水庫清淤達357萬立方公尺，創下歷史最高紀錄，其中南水局管轄5座水庫，目前已清淤176萬噸。

    南水局今年擴大清淤高屏、甲仙堰及阿公店水庫，其中高屏堰去年總清淤量240萬立方公尺，今年提高目標量270萬立方公尺，目前清淤量98.55萬立方公尺，已達目標值3分之1。

    陸軍工兵訓練中心今進駐阿公店水庫，出動機具陸挖清淤，預計6萬立方公尺，協助去化水庫沉積物，增加3成以上去化量，清運後大幅提升蓄水空間。

    水公司今年也將斥資8000萬元，推動澄清湖清淤工程，去年清淤量10萬立方公尺，今年清淤目標36萬立方公尺，將增加3倍清淤量，目前已完成10萬立方公尺。 

    此外，高屏溪同樣加強疏濬，去年疏濬目標量980萬立方公尺，實際總量為1227萬立方公尺，今年疏濬目標量1000萬立方公尺，目前已疏濬589萬立方公尺，預估將可超越去年總量。

    陸軍工兵訓練中心今進駐阿公店水庫清淤，以增加整體水庫蓄水空間。（記者陳文嬋攝）

    陸軍工兵訓練中心今進駐阿公店水庫清淤，以增加整體水庫蓄水空間。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    趁低水位助清淤 國軍機具時隔15年再進駐石門水庫
    2021/03/30 22:14

    趁低水位助清淤 國軍機具時隔15年再進駐石門水庫

    日月潭「混水發電」清淤 水里鄉長批排砂入溪毀環境
    2021/03/26 16:46

    日月潭「混水發電」清淤 水里鄉長批排砂入溪毀環境

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    水利署︰去年清淤量創新高 達歷年平均2.6倍
    2021/03/26 05:30

    水利署︰去年清淤量創新高 達歷年平均2.6倍
    多管齊下拚清淤 霧社水庫今年試辦水庫抽泥
    2021/03/22 19:06

    多管齊下拚清淤 霧社水庫今年試辦水庫抽泥

    Open Studio數位影音新勢力
    把握枯水大情淤！首季清淤量創歷史新高
    2021/03/20 11:45

    把握枯水大情淤！首季清淤量創歷史新高
    臺南市今日熱門
    《台南》不喝水庫水 白河蓮花抗旱綻放
    2021/03/24 05:30

    《台南》不喝水庫水 白河蓮花抗旱綻放

    疫情趨緩 台南納骨塔解禁 開放入塔祭拜
    2021/03/24 05:30

    疫情趨緩 台南納骨塔解禁 開放入塔祭拜

    逆境向上 視障葉珵熙獲選台南特教模範兒童
    2021/03/24 05:30

    逆境向上 視障葉珵熙獲選台南特教模範兒童

    《台南》學生畫作上牆 崇學國小廁所像美術館
    2021/03/24 05:30

    《台南》學生畫作上牆 崇學國小廁所像美術館

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播