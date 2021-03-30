獨家》擴大清淤5水庫 南水局將投入4.4億

陸軍工兵訓練中心今進駐阿公店水庫清淤，以增加整體水庫蓄水空間。（記者陳文嬋攝）

2021/03/30 22:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水利署抗旱今年水庫清淤創新高，南區水資源局將投入4.4億元，擴大清淤5座水庫，其中，高屏堰清淤量已達目標值3分之1，陸軍工兵訓練中心今進駐阿公店水庫清淤，以增加整體水庫蓄水空間。

台灣面臨56年來最嚴重乾旱，水利署要化危機為轉機，加強水庫清淤，要增加蓄水空間，今年水庫清淤達357萬立方公尺，創下歷史最高紀錄，其中南水局管轄5座水庫，目前已清淤176萬噸。

南水局今年擴大清淤高屏、甲仙堰及阿公店水庫，其中高屏堰去年總清淤量240萬立方公尺，今年提高目標量270萬立方公尺，目前清淤量98.55萬立方公尺，已達目標值3分之1。

陸軍工兵訓練中心今進駐阿公店水庫，出動機具陸挖清淤，預計6萬立方公尺，協助去化水庫沉積物，增加3成以上去化量，清運後大幅提升蓄水空間。

水公司今年也將斥資8000萬元，推動澄清湖清淤工程，去年清淤量10萬立方公尺，今年清淤目標36萬立方公尺，將增加3倍清淤量，目前已完成10萬立方公尺。

此外，高屏溪同樣加強疏濬，去年疏濬目標量980萬立方公尺，實際總量為1227萬立方公尺，今年疏濬目標量1000萬立方公尺，目前已疏濬589萬立方公尺，預估將可超越去年總量。

陸軍工兵訓練中心今進駐阿公店水庫清淤，以增加整體水庫蓄水空間。（記者陳文嬋攝）

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