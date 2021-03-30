洗腎診所成雇主 黑膚女工作21年展現堅毅生命力

台南市區十全診所進用女洗腎人黃素貞（見圖）擔任行政助理長達二十一年，洗腎人協會計劃提報黃女角逐身障就業楷模。（記者王俊忠攝）

2021/03/30 22:03

〔記者王俊忠／台南報導〕年近50歲的黃素貞是高雄六龜區人，她童年因幫家裡務農、半工半讀過於勞累，15歲念國中時引發腎衰竭，開始晦暗的洗腎人生。多年前她到台南市區的十全診所洗腎，結下深緣，診所見她年輕、堅強，決定聘為櫃台行政助理，至今已長達21年的洗腎「主僱緣」，獲台南市洗腎人協會肯定，將報請台南市勞工局表揚。

皮膚黝黑的黃素貞說，小時候6、7歲就幫家裡種田，國中時到台北1家紡織廠半工半讀，因工作過於勞累，1次感冒急診、醫院檢查血色素低、住院輸血，竟同時發現有腎衰竭症狀，需要洗腎，之後就回高雄自費洗腎，可能因為洗腎已長達30多年，加上早期洗腎品質沒那麼好，她膚色黝黑程度比常人來得深沉許多。

回到南部的黃素貞先到屏東枋寮1家工廠幫傭，恰巧工廠老闆娘也是洗腎人，平日空檔與老闆娘一起坐車到高雄市的醫院洗腎；後來，她有一段時間沒工作、待在六龜老家，因1星期要洗腎2次，六龜到高雄市區的公車1天只有兩班，每次坐公車外出洗腎、1次要洗6小時，都是一大早6點半出門，晚上8點半才回到家。

黃素貞從1995年起改到台南市永和醫院洗腎，醫院負責人另買下位在市區的十全診所，黃也轉到十全洗腎。十全診所護理長蔡美英說，所方見她年僅20多歲、卻已洗腎多年，考量黃對洗腎業務熟悉、又為讓她有工作自食其力、減輕家計負擔，從2000年起僱用黃擔任所方行政助理，方便她兼顧平日洗腎及工作。

診所對黃素貞的照顧也相當用心，蔡美英說，記得過去有幾次黃女在洗腎時身體突然不適，所方趕緊叫救護車送醫院急診，使黃女病情不再惡化。黃女長年洗腎緣故，雖有腸胃潰瘍情形、血壓偏高，但她生活、飲食習慣維持正常，個性也相當堅強，工作多年展現旺盛的生命力。

診所認為黃女從國中起開始自費洗腎、到完成高職學業，進入職場，與十全診所員工一起成長、相互關懷，超越身體洗腎的限制，發揮才能、學以致用在職場順利就業，以堅強毅力克服種種困境，可說是重度身障者就業楷模。

黃女與十全診所這段長達21年的「主僱情誼」被台南市洗腎人協會理事長陳啟文獲悉，對診所能進用照顧洗腎人相當感動，黃女工作表現也很優秀，將向市府勞工局提報角逐今年身障就業楷模。

台南市區十全診所進用女洗腎人黃素貞（前左二）擔任行政助理長達二十一年，洗腎人協會計劃提報黃女角逐身障就業楷模。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法