涉詐助理費160萬 南市議員王家貞50萬交保

國民黨台南市議員王家貞。（資料照）

2021/03/30 10:01

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨台南市東區市議員王家貞被控涉嫌詐領助理費案，台南檢調於29日共傳喚包括王家貞在內的14人到案、搜索9處據點。今天凌晨，檢方訊後初步認定王家貞在直轄市第2屆議員4年任內涉有以少報多的方式詐領助理費，涉詐領金額初估約160萬元，已諭知王家貞交保50萬元、其辦公室景姓主任交保10萬元。

這也是台南市議會這1年多來第7件現、卸任議員涉嫌詐領助理費遭到檢調偵辦，比例相當高。

台南市議會目前共有56位議員，從去年初以來，南市議會共有無黨籍市議員谷暮．哈就、國民黨市議員洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞及無黨籍前任議員曾順良等7人涉及詐領助理費遭到檢調偵辦或起訴。

王家貞是現任資深的台南市議員，從政20餘年，擔任多屆台南市議員，以「俠女」自稱，活耀在台南政壇。她先前曾意外落選、中斷連任，目前是直轄市議員2連任，曾多次擔任南市議會國民黨團書記長，現今擔任黨團發言人。

1位在南市省轄市議會任內的前議長多年前曾說過，南市議會有少數清流議員，王家貞是其中1人。如今這位俠女議員竟也落得涉詐助理費遭偵辦的處境，令人訝異。對此，王家貞在獲交保後低調表示，可能在明天開記者會說明。

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